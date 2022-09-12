Украина. Премьер лига12 сентября 2022, 11:45 |
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Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава
Красников надеется на новичков
12 сентября 2022, 11:45 |
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По информации ТаТоТаке, менеджмент «Днепра-1» во главе с Евгением Красниковым на днях встречался с инвестором клуба и говорил об усилении состава.
Учитывая неплохой старт в УПЛ, руководство хотело бы добиться выделение средств на новых игроков. Сейчас, по сути, «Днепр-1» является единственным клубом чемпионата, который продолжает активно искать новичков.
Ранее сообщалось, что идут поиски защитника, вингера и второго форварда.
«Днепр-1» после трех матчей УПЛ набрал 9 очков, не пропустив при этом ни одного гола.
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Комментарии 4
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В Украине не воруют только Ахметов и Суркисы, ведь они не забугорные.Видать по этому их команды самые богатые в Украине.
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А инвестор то забугорный типо? Гражданин Израиля Беня Каломойша?
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