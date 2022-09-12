Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава

По информации ТаТоТаке, менеджмент «Днепра-1» во главе с Евгением Красниковым на днях встречался с инвестором клуба и говорил об усилении состава.

Учитывая неплохой старт в УПЛ, руководство хотело бы добиться выделение средств на новых игроков. Сейчас, по сути, «Днепр-1» является единственным клубом чемпионата, который продолжает активно искать новичков.

Ранее сообщалось, что идут поиски защитника, вингера и второго форварда.

«Днепр-1» после трех матчей УПЛ набрал 9 очков, не пропустив при этом ни одного гола.