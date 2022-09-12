Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 11:45 |
1008
4

Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава

Красников надеется на новичков

12 сентября 2022, 11:45 |
1008
4
Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава
ФК Днепр-1

По информации ТаТоТаке, менеджмент «Днепра-1» во главе с Евгением Красниковым на днях встречался с инвестором клуба и говорил об усилении состава.

Учитывая неплохой старт в УПЛ, руководство хотело бы добиться выделение средств на новых игроков. Сейчас, по сути, «Днепр-1» является единственным клубом чемпионата, который продолжает активно искать новичков.

Ранее сообщалось, что идут поиски защитника, вингера и второго форварда.

«Днепр-1» после трех матчей УПЛ набрал 9 очков, не пропустив при этом ни одного гола.

По теме:
Ворскла – Александрия – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Александрия. Известны стартовые составы команд
Днепр-1 Евгений Красников чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Футбол | 12 сентября 2022, 08:14 1
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании

МРТ показало повреждение мениска

«Если клуб так решит». Вернидуб готов к увольнению из Кривбасса
Футбол | 12 сентября 2022, 12:11 1
«Если клуб так решит». Вернидуб готов к увольнению из Кривбасса
«Если клуб так решит». Вернидуб готов к увольнению из Кривбасса

Не лучший старт сезона

Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Футбол | 11.09.2022, 19:58
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Футбол | 11.09.2022, 22:29
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Футбол | 12.09.2022, 07:41
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
В Украине не воруют только Ахметов и Суркисы, ведь они не забугорные.Видать по этому их команды самые богатые в Украине.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
А инвестор то забугорный типо? Гражданин Израиля Беня Каломойша?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
11.09.2022, 15:02 21
Баскетбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
12.09.2022, 03:00 21
Баскетбол
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
10.09.2022, 19:01 89
Футбол
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
12.09.2022, 00:10 3
Волейбол
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
10.09.2022, 17:37 5
Футбол
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
11.09.2022, 09:40
Футбол
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
11.09.2022, 18:55 32
Футбол
ЗУКАНОВИЧ: Кто сыграет с россией – больше не ступит в Боснию и Герцеговину
ЗУКАНОВИЧ: Кто сыграет с россией – больше не ступит в Боснию и Герцеговину
10.09.2022, 11:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности