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  4. «Я опустошен». Томас Тухель прокомментировал увольнение из Челси
Англия
12 сентября 2022, 10:45 | Обновлено 12 сентября 2022, 11:13
732
0

«Я опустошен». Томас Тухель прокомментировал увольнение из Челси

Видимо, тренер не ждал такого исхода

12 сентября 2022, 10:45 | Обновлено 12 сентября 2022, 11:13
732
0
«Я опустошен». Томас Тухель прокомментировал увольнение из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Томас Тухель впервые прокомментировал увольнение из «Челси» после того, как команда неудачно стартовала в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Я опустошен тем, что мне приходится покидать «Челси». Это одно из самых сложных заявлений в моей карьере, и я надеюсь, что в будущем мне не придется повторять подобное. В «Челси» я чувствовал себя как дома и в профессиональном, и в личном плане. Со мной навсегда останутся ощущения от победы в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира».

«Для меня было честью работать в таком клубе. Я благодаря всех работников клуба, игроков и болельщиков», - сказал Тухель.

Вместо немецкого специалиста клуб уже назначил Грэма Поттера.

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Челси Томас Тухель
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Источник BBC
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