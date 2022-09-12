«Я опустошен». Томас Тухель прокомментировал увольнение из Челси

Наставник Томас Тухель впервые прокомментировал увольнение из «Челси» после того, как команда неудачно стартовала в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Я опустошен тем, что мне приходится покидать «Челси». Это одно из самых сложных заявлений в моей карьере, и я надеюсь, что в будущем мне не придется повторять подобное. В «Челси» я чувствовал себя как дома и в профессиональном, и в личном плане. Со мной навсегда останутся ощущения от победы в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира».

«Для меня было честью работать в таком клубе. Я благодаря всех работников клуба, игроков и болельщиков», - сказал Тухель.

Вместо немецкого специалиста клуб уже назначил Грэма Поттера.