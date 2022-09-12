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US Open
12 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 12 сентября 2022, 03:55
52
0

US Open. Крейчикова и Синякова оформили карьерный Большой шлем

Чешские теннисистки очень успешно играют в паре

12 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 12 сентября 2022, 03:55
52
0
US Open. Крейчикова и Синякова оформили карьерный Большой шлем
Getty Images/Global Images Ukraine

Тандем теннисисток из Чехии в лице Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой стал победителем Открытого чемпионата США в парном женском разряде.

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В финале чешки обыграли американок Кэти Макналли и Тейлор Таунсенд, благодаря чему выиграли третий «Большой шлем» в сезоне (после Australian Open и «Уимблдон»).

US Open. Женщины. Парный разряд
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Кэти Макналли / Тейлор Таунсенд (США) – 3:6, 7:5, 6:1

Кроме того, для Крейчиковой и Синяковой эта победа на турнирах серии Grand Slam стала шестой в совместных выступлениях. Таким образом они оформили карьерный Большой шлем, поскольку выиграли все турниры топовой категории как минимум по разу.

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US Open 2022 Барбора Крейчикова Катерина Синякова
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Источник Sport.ua
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