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  4. ФОТО. Катарина Завацкая показала новое вечернее платье
WTA
12 сентября 2022, 01:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:03
157
0

ФОТО. Катарина Завацкая показала новое вечернее платье

Украинская теннисистка ценит каждый прожитый день

12 сентября 2022, 01:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:03
157
0
ФОТО. Катарина Завацкая показала новое вечернее платье
Instagram. Катарина Завацкая

22-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась со своими подписчиками в Instagram фото, на которых позирует в коралловом вечернем платье. Публикацию девушка дополнила стихом Лины Костенко:

«Нам треба жити кожним днем. Не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо «потім» може й не настати».

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Источник Sport.ua
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