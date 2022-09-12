WTA12 сентября 2022, 01:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:03
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ФОТО. Катарина Завацкая показала новое вечернее платье
Украинская теннисистка ценит каждый прожитый день
12 сентября 2022, 01:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:03
157
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22-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась со своими подписчиками в Instagram фото, на которых позирует в коралловом вечернем платье. Публикацию девушка дополнила стихом Лины Костенко:
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«Нам треба жити кожним днем. Не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо «потім» може й не настати».
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