ФОТО. Катарина Завацкая показала новое вечернее платье

22-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась со своими подписчиками в Instagram фото, на которых позирует в коралловом вечернем платье. Публикацию девушка дополнила стихом Лины Костенко:

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«Нам треба жити кожним днем. Не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо «потім» може й не настати».