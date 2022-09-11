Айнарс БАГАТСКИС: «Мое будущее? Команда должна знать решение первой»

После поражения в 1/8 финала чемпионата Европы от сборной Польши наставник «сине-желтых» Айнарс Багатскис прокомментировал свое будущее в команде.

«Я знаю свое будущее в национальной команде. Но команда должна знать мое решение первой. Мы – семья, а семья должна знать такие вещи впереди всего мира. Сначала я озвучу все им», - приводит слова Багатскиса журналист Александр Прошута в телеграм канале Proshuta.basketball.

Отметим, что сборная Украины практически потеряла шансы пробиться на чемпионат мира, проиграв летом два ключевых матча отборочного турнира - Италии и Исландии.