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  4. Айнарс БАГАТСКИС: «Мое будущее? Команда должна знать решение первой»
Бразилия
11 сентября 2022, 16:39 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:49
351
0

Айнарс БАГАТСКИС: «Мое будущее? Команда должна знать решение первой»

Наставник сборной Украины, вполне возможно, покинет команду

11 сентября 2022, 16:39 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:49
351
0
Айнарс БАГАТСКИС: «Мое будущее? Команда должна знать решение первой»
fiba.basketball

После поражения в 1/8 финала чемпионата Европы от сборной Польши наставник «сине-желтых» Айнарс Багатскис прокомментировал свое будущее в команде.

«Я знаю свое будущее в национальной команде. Но команда должна знать мое решение первой. Мы – семья, а семья должна знать такие вещи впереди всего мира. Сначала я озвучу все им», - приводит слова Багатскиса журналист Александр Прошута в телеграм канале Proshuta.basketball.

Отметим, что сборная Украины практически потеряла шансы пробиться на чемпионат мира, проиграв летом два ключевых матча отборочного турнира - Италии и Исландии.

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Айнарс Багатскис сборная Украины по баскетболу
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Источник Sport.ua
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