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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 16:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:21
1415
3

Динамо – Львов. Стали известны стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 4 тура УПЛ

11 сентября 2022, 16:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:21
1415
3
Динамо – Львов. Стали известны стартовые составы команд
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Львов».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Бойко – Вивчаренко, Бурда, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Гармаш.

Запасные: Игнатенко, Дубинчак, Боль, Сирота, Кравченко, Кендзера, Караваев, Паррис, Андриевский, Яцык, Царенко, Ванат.

«Львов»: Ильющенков – Ныч, Вовкун, Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Мышенко, Васильев.

Запасные: Пономаренко, Якымив, Никитюк, Сасовский, Танчак, Михайлив, Михайлив, Бугай, Крушинский, Ременяк, Квас.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Львов».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
я неделю был в командировке и может что то пропустил, что с Забарным?
Его в заявке нет...
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