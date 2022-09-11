Динамо – Львов. Стали известны стартовые составы команд

В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Львов».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Бойко – Вивчаренко, Бурда, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Гармаш.

Запасные: Игнатенко, Дубинчак, Боль, Сирота, Кравченко, Кендзера, Караваев, Паррис, Андриевский, Яцык, Царенко, Ванат.

«Львов»: Ильющенков – Ныч, Вовкун, Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Мышенко, Васильев.

Запасные: Пономаренко, Якымив, Никитюк, Сасовский, Танчак, Михайлив, Михайлив, Бугай, Крушинский, Ременяк, Квас.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Львов».