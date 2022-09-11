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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 14:28 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:38
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0

Колос – Металлист. Стали известны стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 4 тура УПЛ

11 сентября 2022, 14:28 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:38
410
0
Колос – Металлист. Стали известны стартовые составы команд
ФК Колос

В воскресенье, 11 сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и харьковский «Металлист».

Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов – Ореховский, Милько – Мякушко, Болбат, Ильин – Попов.

Запасные: Маханьков, Зозуля, Ставничий, Емец, Кузык, Чоботенко, Задоя, Соловьев, Смирный, Исаенко, Лысенко, Безбородько.

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк – Танковский – Коркишко, Панасенко, Кныш, Пидлепенец – Прядун.

Запасные: Костик, Чидомер, Багачанский, Рязанцев, Шамич, Шопин, Клименчук, Демченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Металлист».

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Источник Sport.ua
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