Колос – Металлист. Стали известны стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 4 тура УПЛ
В воскресенье, 11 сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и харьковский «Металлист».
Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов – Ореховский, Милько – Мякушко, Болбат, Ильин – Попов.
Запасные: Маханьков, Зозуля, Ставничий, Емец, Кузык, Чоботенко, Задоя, Соловьев, Смирный, Исаенко, Лысенко, Безбородько.
«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк – Танковский – Коркишко, Панасенко, Кныш, Пидлепенец – Прядун.
Запасные: Костик, Чидомер, Багачанский, Рязанцев, Шамич, Шопин, Клименчук, Демченко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Металлист».
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