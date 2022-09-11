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  4. Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Чемпионат отличается от того, что был до войны»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 01:41 |
23
0

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Чемпионат отличается от того, что был до войны»

В понедельник «Минай» проведет поединок против «Ингульца»

11 сентября 2022, 01:41 |
23
0
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Чемпионат отличается от того, что был до войны»
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

Защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов рассказал о подготовке к игре против «Ингульца» и ситуации в закарпатской команде.

– Настроение перед игрой нормальное. Приехали уже в Александрию, у нас есть два дня для подготовки к матчу. Тем более, у нашего спортивного директора вчера был День рождения – хотим сделать ему подарок в виде победы.

– В текущем сезоне уже на старте хватает сенсаций, можно ли ожидать от «Миная» чего-то аналогичного?
– Чемпионат очень отличается от того, что был до войны. Многие равные команды – не знаешь, что от кого можно ожидать. Потому и результатов много интересных.

– У «Миная» неприятная 19-матчевая безвыигрышная серия в УПЛ. Давит ли это психологически на команду?
– Не давит, потому что команда в «Минае» собралась фактически новая. Остались, конечно, ребята, которые играли в прошлом сезоне. Но эта неприятная серия на нас не давит. Все равно хочется выиграть эту игру. Тем более что «Минай» вообще еще не побеждал на выезде в матчах «элитного» дивизиона. Вот это как раз нас и мотивирует.

Матч «Минай» – «Ингулец» пройдет 12 сентября, начало в 15:00.

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Минай Ингулец Украинская Премьер-лига Дмитрий Немчанинов
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Источник ФК Минай
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