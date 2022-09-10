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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 23:31 |
138
0

Динамо – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 сентября в 17:00 матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги

10 сентября 2022, 23:31 |
138
0
Динамо – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В 4-м туре Премьер-лиги киевское «Динамо» встретится с ФК «Львов».

Игра состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало в 17:00.

«Динамо» будет принимающей стороной в этом матче.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Львов», за которой можно следить здесь.

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Источник ФК Динамо Киев
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