Динамо – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В 4-м туре Премьер-лиги киевское «Динамо» встретится с ФК «Львов».

Игра состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало в 17:00.

«Динамо» будет принимающей стороной в этом матче.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Львов», за которой можно следить здесь.