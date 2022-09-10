Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 23:31 |
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Динамо – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 сентября в 17:00 матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги
10 сентября 2022, 23:31 |
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В 4-м туре Премьер-лиги киевское «Динамо» встретится с ФК «Львов».
Игра состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало в 17:00.
«Динамо» будет принимающей стороной в этом матче.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Львов», за которой можно следить здесь.
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