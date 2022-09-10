Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 20:10 |
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Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Клуб не закончил комплектацию команды
10 сентября 2022, 20:10 |
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По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» в ближайшее время еще рассчитывает подписать трех игроков для усиления состава.
Руководство надеется усилить позицию центрального защитника, вингера и второго форварда для помощи Артему Довбику. Фамилии потенциальных новичков не называются.
Несмотря на неудачный старт в Лиге конференций, «Днепр-1» начал УПЛ с двух побед, в том числе с разгрома «Динамо».
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