Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» в ближайшее время еще рассчитывает подписать трех игроков для усиления состава.

Руководство надеется усилить позицию центрального защитника, вингера и второго форварда для помощи Артему Довбику. Фамилии потенциальных новичков не называются.

Несмотря на неудачный старт в Лиге конференций, «Днепр-1» начал УПЛ с двух побед, в том числе с разгрома «Динамо».