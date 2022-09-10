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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 20:10 |
1803
0

Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков

Клуб не закончил комплектацию команды

10 сентября 2022, 20:10 |
1803
0
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
ФК Днепр-1

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» в ближайшее время еще рассчитывает подписать трех игроков для усиления состава.

Руководство надеется усилить позицию центрального защитника, вингера и второго форварда для помощи Артему Довбику. Фамилии потенциальных новичков не называются.

Несмотря на неудачный старт в Лиге конференций, «Днепр-1» начал УПЛ с двух побед, в том числе с разгрома «Динамо».

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Источник ТаТоТаке
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