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10 сентября 2022, 18:55 |
525
1

Старые и новые. УАФ назвал тренеров юношеских сборных Украины

Владимир Езерский больше не будет тренировать команду U-19

10 сентября 2022, 18:55 |
525
1
Старые и новые. УАФ назвал тренеров юношеских сборных Украины
УАФ

Исполком УАФ, рассмотрев предложение Комитета национальных сборных команд УАФ, принял решение о назначении главных тренеров юношеских сборных.

Олег Кузнецов продолжит тренировать команду Украины U-18 (игрок 2005 года рождения).

Юрий Мороз будет работать с командой U-17 (игрок 2006 года рождения).

Владимир Езерский возглавит юношескую сборную команду Украины U-16 (игрок 2007 года рождения). Отметим, что Езерский ранее возглавлял команду U-19.

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Олег Кузнецов Юрий Мороз Владимир Езерский Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу U-16 сборная Украины по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-18
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Gargantua
так а кто же в ю-19?
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