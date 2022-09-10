Старые и новые. УАФ назвал тренеров юношеских сборных Украины
Владимир Езерский больше не будет тренировать команду U-19
Исполком УАФ, рассмотрев предложение Комитета национальных сборных команд УАФ, принял решение о назначении главных тренеров юношеских сборных.
Олег Кузнецов продолжит тренировать команду Украины U-18 (игрок 2005 года рождения).
Юрий Мороз будет работать с командой U-17 (игрок 2006 года рождения).
Владимир Езерский возглавит юношескую сборную команду Украины U-16 (игрок 2007 года рождения). Отметим, что Езерский ранее возглавлял команду U-19.
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