Смогут прервать серию неудач? Динамо вернулось в Украину, сыграет с Львовом

«Динамо» после поражения 1:2 в матче Лиги Европы против «Фенербахче» вернулось в Украину.

Путь команды пролегал через Польшу, куда динамовцы добрались самолетом, а уже оттуда на автобусе пересекли польско-украинскую границу и остановились во Львове.

Команда готовится к матчу 4-го тура УПЛ против «Львова». Для киевлян это шанс прервать серию из пяти кряду поражений во всех турнирах.

Игра состоится 11 сентября, начало в 17:00.