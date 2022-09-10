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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 17:11 |
419
0

Смогут прервать серию неудач? Динамо вернулось в Украину, сыграет с Львовом

Киевляне ждут первой победы в сезоне УПЛ

10 сентября 2022, 17:11 |
419
0
Смогут прервать серию неудач? Динамо вернулось в Украину, сыграет с Львовом
ФК Динамо Киев

«Динамо» после поражения 1:2 в матче Лиги Европы против «Фенербахче» вернулось в Украину.

Путь команды пролегал через Польшу, куда динамовцы добрались самолетом, а уже оттуда на автобусе пересекли польско-украинскую границу и остановились во Львове.

Команда готовится к матчу 4-го тура УПЛ против «Львова». Для киевлян это шанс прервать серию из пяти кряду поражений во всех турнирах.

Игра состоится 11 сентября, начало в 17:00.

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Источник ФК Динамо Киев
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