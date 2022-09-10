После триумфа в ЛЧ. Состав Шахтера на матч с Черноморцем

В 17:00 стартует матч 4-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Черноморцем». Команда Игора Йовичевича попробует развить успех после триумфа на старте Лиги чемпионов.

Шахтер: Трубин, Конопля, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Петряк, Швед, Зубков

В запасе: Пятов, Шевченко, Бондарь, Тейлор, Козик, Кулаков, Очеретько, Судаков, Крыськив, Топалов, Сикан, Траоре