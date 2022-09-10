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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 16:06 | Обновлено 10 сентября 2022, 16:42
961
1

После триумфа в ЛЧ. Состав Шахтера на матч с Черноморцем

Составы на матч УПЛ

10 сентября 2022, 16:06 | Обновлено 10 сентября 2022, 16:42
961
1
После триумфа в ЛЧ. Состав Шахтера на матч с Черноморцем
ФК Шахтер. Шахтер сыграет в новой форме

В 17:00 стартует матч 4-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Черноморцем». Команда Игора Йовичевича попробует развить успех после триумфа на старте Лиги чемпионов.

Шахтер: Трубин, Конопля, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Петряк, Швед, Зубков

В запасе: Пятов, Шевченко, Бондарь, Тейлор, Козик, Кулаков, Очеретько, Судаков, Крыськив, Топалов, Сикан, Траоре

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Dreifus
Все ожидаемо, кроме Степаненко и Судакова. Думал будет наоборот. Судаков молодой лось - у него сил должно хватать на два матча в неделю. А Степа - уже пенс, ему надо давать отдохнуть.
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