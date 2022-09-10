ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шериф – Манчестер Юнайтед пройдет по расписанию

«Манчестер Юнайтед» официально сообщит о том, что выездной матч Лиги Европы против «Шерифа» пройдет согласно расписанию, несмотря на траур в Великобритании, связанный со смертью Королевы Елизаветы II:

«После обсуждений с соответствующими руководящими органами и в соответствии с указаниями правительства Великобритании, мы можем подтвердить, что наш матч Лиги Европы УЕФА против ФК «Шериф» состоится согласно графику в четверг вечером в Молдове. Порядок проведения матчей останется неизменным для болельщиков, которые едут поддержать команду в Кишиневе».

Напомним, все матчи 7-го тура АПЛ, который должен был состояться в этот уикенд, перенесены. Поединок «Шериф» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 15 сентября.