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Лига Европы
10 сентября 2022, 16:20 |
234
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шериф – Манчестер Юнайтед пройдет по расписанию

Траур в Великобритании на проведение матча не повлияет

10 сентября 2022, 16:20 |
234
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Шериф – Манчестер Юнайтед пройдет по расписанию
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» официально сообщит о том, что выездной матч Лиги Европы против «Шерифа» пройдет согласно расписанию, несмотря на траур в Великобритании, связанный со смертью Королевы Елизаветы II:

«После обсуждений с соответствующими руководящими органами и в соответствии с указаниями правительства Великобритании, мы можем подтвердить, что наш матч Лиги Европы УЕФА против ФК «Шериф» состоится согласно графику в четверг вечером в Молдове. Порядок проведения матчей останется неизменным для болельщиков, которые едут поддержать команду в Кишиневе».

Напомним, все матчи 7-го тура АПЛ, который должен был состояться в этот уикенд, перенесены. Поединок «Шериф» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 15 сентября.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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