Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 15:00 |
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Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 сентября в 15:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
10 сентября 2022, 15:00 |
461
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10 сентября в 15:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Кривбасс» и «Верес».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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