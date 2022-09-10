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Чемпионат Украины
Кривбасс
11 0 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 15:00 |
461
0

Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 сентября в 15:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги

10 сентября 2022, 15:00 |
461
0
Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

10 сентября в 15:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Кривбасс» и «Верес».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский.

Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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