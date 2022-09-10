Вуэльта. Эвенпул обеспечил себе победу в общем зачете

Эквадорский велогонщик команды «Ineos Grenadiers» Ричард Карапас стал победителем предпоследнего, 20-го этапа Вуэльты-2020. Для него это третья победа на нынешней Вуэльте.

Бельгиец Ремко Эвенпул из «Quick Step» удержал красную майку лидера и фактически обеспечил себе победу в общем зачете. Вуэльта финиширует завтра спринтерским этапом в Мадриде.

Украинец Марк Падун сегодня финишировал 99-м с отставанием в 31 минуту и 58 секунд. В общем зачете гонщик «Education First» опустился на 46-ю позицию.

Результаты 20-го этапа:

Общий зачет:

Вчера 19-й этап выиграл Мадс Педерсен.