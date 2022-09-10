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  4. Вуэльта. Эвенпул обеспечил себе победу в общем зачете
Германия
10 сентября 2022, 19:59 |
1877
0

Вуэльта. Эвенпул обеспечил себе победу в общем зачете

20-й этап выиграл Ричард Карапас

10 сентября 2022, 19:59 |
1877
0
Вуэльта. Эвенпул обеспечил себе победу в общем зачете
Getty Images/Global Images Ukraine. Ремко Эвенпул

Эквадорский велогонщик команды «Ineos Grenadiers» Ричард Карапас стал победителем предпоследнего, 20-го этапа Вуэльты-2020. Для него это третья победа на нынешней Вуэльте.

Бельгиец Ремко Эвенпул из «Quick Step» удержал красную майку лидера и фактически обеспечил себе победу в общем зачете. Вуэльта финиширует завтра спринтерским этапом в Мадриде.

Украинец Марк Падун сегодня финишировал 99-м с отставанием в 31 минуту и 58 секунд. В общем зачете гонщик «Education First» опустился на 46-ю позицию.

Результаты 20-го этапа:

Общий зачет:

Вчера 19-й этап выиграл Мадс Педерсен.

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Вуэльта Испании 2022 Ричард Карапас Ремко Эвенпул Марк Падун
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Источник Sport.ua
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