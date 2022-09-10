Вуэльта. Эвенпул обеспечил себе победу в общем зачете
20-й этап выиграл Ричард Карапас
Эквадорский велогонщик команды «Ineos Grenadiers» Ричард Карапас стал победителем предпоследнего, 20-го этапа Вуэльты-2020. Для него это третья победа на нынешней Вуэльте.
Бельгиец Ремко Эвенпул из «Quick Step» удержал красную майку лидера и фактически обеспечил себе победу в общем зачете. Вуэльта финиширует завтра спринтерским этапом в Мадриде.
Украинец Марк Падун сегодня финишировал 99-м с отставанием в 31 минуту и 58 секунд. В общем зачете гонщик «Education First» опустился на 46-ю позицию.
Результаты 20-го этапа:
Общий зачет:
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