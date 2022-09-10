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Испания
10 сентября 2022, 02:11 | Обновлено 10 сентября 2022, 02:31
52
0

ФИФА нашла даты. Стало известно, когда пройдет клубный чемпионат мира

Турнир состоится с 6 по 12 февраля, а хозяином клубного ЧМ могут стать США

10 сентября 2022, 02:11 | Обновлено 10 сентября 2022, 02:31
52
0
ФИФА нашла даты. Стало известно, когда пройдет клубный чемпионат мира
FIFA

Стало известно, когда пройдет клубный чемпионат мира 2022, в котором примут участие чемпионы всех континентальных конфедераций.

По данным испанской AS, турнир пройдет с 6 по 12 февраля 2023 года. Интересно, что первые весенние матчи Лиги чемпионов запланированы на 14 и 15 февраля.

Из-за проведения чемпионата мира 2022 в Катаре в ноябре и декабре и больших сдвигов в привычном футбольном календаре ФИФА еще окончательно не подтвердила проведение клубного ЧМ.

Мадридский «Реал» должен принять участие в турнире как победитель Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. Однако четвертьфиналы Кубка Испании назначены на 8 и 9 февраля, и испанской федерации футбола (RFEF), вероятно, придется переносить матчи «Реала» в этом турнире.

Самым главным претендентом на то, чтобы стать хозяином клубного ЧМ, являются США. Дело в том, что у ФИФА не получилось договориться с организаторами в Абу-Даби и Китае.

В прошлом сезоне клубный чемпионат мира выиграл английский «Челси», который в финале обыграл бразильский «Палмейрас» (2:1 д.в.).

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Источник AS
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