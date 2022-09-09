Мбаппе назвал худший момент в своей карьере

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал худшим моментом в карьере поражение в финале Лиги чемпионов-2020 от «Баварии»:

«Худший момент в карьере – поражение в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Матч заканчивается, ты получаешь медаль и видишь кубок, но знаешь, что он не для тебя. Это странное ощущение, но такова жизнь.

Если честно, мне хотелось плакать. Просто хотелось плакать. Хотелось остаться одному. Но это часть моей истории. Нужно стать лучше, чтобы вернуться туда и победить».