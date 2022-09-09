ВИДЕО. Как Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2.03 м
8 сентября в швейцарском Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги 2022
8 сентября в швейцарском Цюрихе состоялся финальный раунд Бриллиантовой лиги 2022. У женщин в прыжках в высоту приняли участие трое украинок.
Уверенную победу одержала Ярослава Магучих, взяв планку на высоте 2.03 м. Серебро досталось Ирине Геращенко (1.94 м). Последнее шестое место в финале заняла Юлия Левченко (1.88 м).
Бриллиантовая лига. Финал
Цюрих (Швейцария), 9 сентября
Прыжки в высоту. Женщины.
- Ярослава Магучих (Украина) – 2.03 м
- Ирина Геращенко (Украина) – 1.94 м
- Никола Олислагерс (Австралия) – 1.94 м
- Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1.91 м
- Елена Валлортигара (Италия) – 1.91 м
- Юлия Левченко (Украина) – 1.88 м
ВИДЕО. Как Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2.03 м
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