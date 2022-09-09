8 сентября в швейцарском Цюрихе состоялся финальный раунд Бриллиантовой лиги 2022. У женщин в прыжках в высоту приняли участие трое украинок.

Уверенную победу одержала Ярослава Магучих, взяв планку на высоте 2.03 м. Серебро досталось Ирине Геращенко (1.94 м). Последнее шестое место в финале заняла Юлия Левченко (1.88 м).

Бриллиантовая лига. Финал

Цюрих (Швейцария), 9 сентября

Прыжки в высоту. Женщины.

Ярослава Магучих (Украина) – 2.03 м Ирина Геращенко (Украина) – 1.94 м Никола Олислагерс (Австралия) – 1.94 м Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1.91 м Елена Валлортигара (Италия) – 1.91 м Юлия Левченко (Украина) – 1.88 м

ВИДЕО. Как Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2.03 м