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  4. ВИДЕО. Как Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2.03 м
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 09 сентября 2022, 20:51
323
0

ВИДЕО. Как Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2.03 м

8 сентября в швейцарском Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги 2022

09 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 09 сентября 2022, 20:51
323
0
ВИДЕО. Как Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2.03 м
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября в швейцарском Цюрихе состоялся финальный раунд Бриллиантовой лиги 2022. У женщин в прыжках в высоту приняли участие трое украинок.

Уверенную победу одержала Ярослава Магучих, взяв планку на высоте 2.03 м. Серебро досталось Ирине Геращенко (1.94 м). Последнее шестое место в финале заняла Юлия Левченко (1.88 м).

Бриллиантовая лига. Финал

Цюрих (Швейцария), 9 сентября

Прыжки в высоту. Женщины.

  1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.03 м
  2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.94 м
  3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.94 м
  4. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1.91 м
  5. Елена Валлортигара (Италия) – 1.91 м
  6. Юлия Левченко (Украина) – 1.88 м

ВИДЕО. Как Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2.03 м

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Источник Sport.ua
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