Экс-защитник сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Бывший защитник «Интера», «Ромы» и сборной Италии Давиде Сантон сообщил о завершении карьеры в возрасте 31 года. Это связано с хроническими проблемами с коленом:

«Я вынужден повесить бутсы на гвоздь. Это не потому, что у меня не было предложений от других клубов, а потому, что я больше не выдерживаю после стольких повреждений. Не хотел этого делать, но должен.

У меня бесконечные тесты и консультации, но ничего не поделаешь. Я могу ходить, однако этого мало, чтобы быть профессиональным спортсменом. Если продолжу заниматься, есть риск, что понадобятся протезы.

Левого колена просто нет. Это останавливает меня. Как только я хоть немного напрягаю правое колено, которое оперировали трижды, в котором удаляли хрящ, весь мениск, то оно напухает, его невозможно сгибать».

Сантон является воспитанником «Интера», в составе которого в 2010 году выиграл Лигу чемпионов. Также защитник выступал за «Чезену», «Ньюкасл» и «Рому». В 2009 – 2013 годах провел 8 матчей за сборную Италии.