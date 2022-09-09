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Италия
09 сентября 2022, 19:47 | Обновлено 09 сентября 2022, 20:09
1118
0

Экс-защитник сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Давиде Сантон повесил бутсы на гвоздь

09 сентября 2022, 19:47 | Обновлено 09 сентября 2022, 20:09
1118
0
Экс-защитник сборной Италии завершил карьеру в 31 год
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Интера», «Ромы» и сборной Италии Давиде Сантон сообщил о завершении карьеры в возрасте 31 года. Это связано с хроническими проблемами с коленом:

«Я вынужден повесить бутсы на гвоздь. Это не потому, что у меня не было предложений от других клубов, а потому, что я больше не выдерживаю после стольких повреждений. Не хотел этого делать, но должен.

У меня бесконечные тесты и консультации, но ничего не поделаешь. Я могу ходить, однако этого мало, чтобы быть профессиональным спортсменом. Если продолжу заниматься, есть риск, что понадобятся протезы.

Левого колена просто нет. Это останавливает меня. Как только я хоть немного напрягаю правое колено, которое оперировали трижды, в котором удаляли хрящ, весь мениск, то оно напухает, его невозможно сгибать».

Сантон является воспитанником «Интера», в составе которого в 2010 году выиграл Лигу чемпионов. Также защитник выступал за «Чезену», «Ньюкасл» и «Рому». В 2009 – 2013 годах провел 8 матчей за сборную Италии.

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Источник Tuttomercatoweb
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