Рух – Заря. Стали известны стартовые составы

В пятницу, 9 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Зари».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Рух»: Панькив – Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Сапуга, Федорчук, Соломон, Таллес, Климчук, Карабин.

«Заря»: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смиян, Назарина, Чурко, Булеца, Кристиан, Нагнойный, Русин.