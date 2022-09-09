Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:28
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Рух – Заря. Стали известны стартовые составы
Тренеры определились с составами на матч 4 тура УПЛ
09 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:28
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В пятницу, 9 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Зари».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Рух»: Панькив – Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Сапуга, Федорчук, Соломон, Таллес, Климчук, Карабин.
«Заря»: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смиян, Назарина, Чурко, Булеца, Кристиан, Нагнойный, Русин.
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