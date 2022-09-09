Лига конференций
08.09.2022, FT 4 : 3
Лига конференций09 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:09
48
0
Вильярреал – Лех – 4:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги конференций
09 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:09
48
0
В матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций испанский «Вильярреал» на своем поле обыграл польский «Лех» со счетом 4:3.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Франсис Коклен (Вильярреал).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Исхак (Лех).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Микаэль Исхак (Лех).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Михал Скурась (Лех).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2022, 12:00 1
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Футбол | 09 сентября 2022, 07:50 7
«Шахтер» одержал победу, а «Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик очков не набрали
Баскетбол | 08.09.2022, 17:06
Футбол | 09.09.2022, 07:41
Футбол | 09.09.2022, 12:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
07.09.2022, 20:59 1
07.09.2022, 20:50 72
07.09.2022, 21:35 4
07.09.2022, 23:31 30
08.09.2022, 22:59 12
07.09.2022, 20:23 11
09.09.2022, 07:47 2