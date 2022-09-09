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Лига конференций
Вильярреал
08.09.2022, FT 4 : 3
Лех
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Лига конференций
09 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:09
48
0

Вильярреал – Лех – 4:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги конференций

09 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:09
48
0
Вильярреал – Лех – 4:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций испанский «Вильярреал» на своем поле обыграл польский «Лех» со счетом 4:3.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Франсис Коклен (Вильярреал).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Исхак (Лех).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Микаэль Исхак (Лех).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Михал Скурась (Лех).
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Источник MEGOGO
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