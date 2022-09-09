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Лига Европы
09 сентября 2022, 15:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:48
214
0

ВИДЕО. Тяжелая травма Шапаренко, новичок Черноморца, ставим на Зарю

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

09 сентября 2022, 15:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:48
214
0
ВИДЕО. Тяжелая травма Шапаренко, новичок Черноморца, ставим на Зарю
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Шапаренко выбыл до конца года
2. Ига Свентек и Онс Жабер в финале US Open 2022
3. Черноморец подписал воспитанника Андерлехта
4. Прогноз на матч Рух – Заря

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Источник Sport.ua
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