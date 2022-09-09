Лига Европы09 сентября 2022, 15:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:48
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ВИДЕО. Тяжелая травма Шапаренко, новичок Черноморца, ставим на Зарю
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
09 сентября 2022, 15:42 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:48
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1. Шапаренко выбыл до конца года
2. Ига Свентек и Онс Жабер в финале US Open 2022
3. Черноморец подписал воспитанника Андерлехта
4. Прогноз на матч Рух – Заря
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