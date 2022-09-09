Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 15:40 |
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ФОТО. Шахтер представил новый комплект формы. Дебют - в матче с Черноморцем
Клуб презентовал резервный комплект
09 сентября 2022, 15:40 |
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«Шахтер» представил новый комплект формы, которая дебютирует в ближайшем матче УПЛ против «Черноморца».
Форма выполнена в белых цветах.
Ранее клуб презентовал основные комплекты. Один из которых, темно-зеленого цвета, дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».
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Комментарии 9
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Форма говно могли и по лучше придумать.
Форма ВСУ конечно бомбезная)) Белая простенькая, но то же норм.
Показать Скрыть 6 ответов
Біла поскромніше, ніж мілітарі, але теж хороша. Шахтарі, як завжди, "красави".
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