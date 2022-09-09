ФОТО. Шахтер представил новый комплект формы. Дебют - в матче с Черноморцем

«Шахтер» представил новый комплект формы, которая дебютирует в ближайшем матче УПЛ против «Черноморца».

Форма выполнена в белых цветах.

Ранее клуб презентовал основные комплекты. Один из которых, темно-зеленого цвета, дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».