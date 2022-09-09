Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер представил новый комплект формы. Дебют - в матче с Черноморцем
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 15:40 |
589
9

ФОТО. Шахтер представил новый комплект формы. Дебют - в матче с Черноморцем

Клуб презентовал резервный комплект

09 сентября 2022, 15:40 |
589
9
ФОТО. Шахтер представил новый комплект формы. Дебют - в матче с Черноморцем
ФК Шахтер

«Шахтер» представил новый комплект формы, которая дебютирует в ближайшем матче УПЛ против «Черноморца».

Форма выполнена в белых цветах.

Ранее клуб презентовал основные комплекты. Один из которых, темно-зеленого цвета, дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».

По теме:
Срна обвинил Арановского: «Удаление Мудрика - умышленная ошибка судьи»
Шахтер - Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик
Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Баскетбол | 08 сентября 2022, 23:45 3
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала

Украина сыграет против Польши

ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
Футбол | 08 сентября 2022, 21:18 0
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский

В матче Фенербахче и Динамо пока ничья 1:1 в середине второго тайма

Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Баскетбол | 08.09.2022, 17:06
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Футбол | 09.09.2022, 12:55
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
ФОТО. Как Динамо упустило ничью с Фенербахче в Стамбуле
Футбол | 09.09.2022, 14:10
ФОТО. Как Динамо упустило ничью с Фенербахче в Стамбуле
ФОТО. Как Динамо упустило ничью с Фенербахче в Стамбуле
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maxno
Форма говно могли и по лучше придумать. 
Ответить
-1
Nordenus
Форма ВСУ конечно бомбезная)) Белая простенькая, но то же норм.
Ответить
-1
Показать Скрыть 6 ответов
Злий Глобинець
Біла поскромніше, ніж мілітарі, але теж хороша. Шахтарі, як завжди, "красави".
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
08.09.2022, 19:53 26
Футбол
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
09.09.2022, 07:41 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 30
Бокс
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
08.09.2022, 20:48 4
Другие виды
Женская сборная Украины заняла первое место в своей группе отбора на Евро
Женская сборная Украины заняла первое место в своей группе отбора на Евро
07.09.2022, 21:35 4
Волейбол
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
07.09.2022, 20:50 72
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
08.09.2022, 23:24 18
Футбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
09.09.2022, 07:47 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности