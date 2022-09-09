Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 14:05 |
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Рух - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч УПЛ с участием лидера и аутсайдера
09 сентября 2022, 14:05 |
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Лидер УПЛ «Заря» сегодня в матче 4-го тура чемпионата Украины сыграет против «Руха», который занимает последнее место.
Встреча начнется в 16:00.
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