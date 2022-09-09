Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Рух Львов
09.09.2022 17:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 14:05 |
306
0

Рух - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч УПЛ с участием лидера и аутсайдера

09 сентября 2022, 14:05 |
306
0
Рух - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
zarya-lugansk.com

Лидер УПЛ «Заря» сегодня в матче 4-го тура чемпионата Украины сыграет против «Руха», который занимает последнее место.

Встреча начнется в 16:00.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист 1925
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес
Кривбасс – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух Львов Заря Луганск чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на стыковые матчи со Словакией
Футбол | 09 сентября 2022, 12:57 2
Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на стыковые матчи со Словакией
Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на стыковые матчи со Словакией

Поединки пройдут 23 и 27 сентября

Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 сентября 2022, 22:59 12
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Теннис | 09.09.2022, 07:21
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Футбол | 08.09.2022, 19:53
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Баскетбол | 08.09.2022, 17:06
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
07.09.2022, 10:22 7
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 30
Бокс
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
09.09.2022, 07:47 2
Теннис
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
07.09.2022, 10:59
Волейбол
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
08.09.2022, 21:41 51
Футбол
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
07.09.2022, 13:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности