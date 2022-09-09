Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на стыковые матчи со Словакией

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань обнародовал состав команды для участия в матчах плей-офф отбора Евро-2023 (U-21) со Словакией.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Дмитрий Мацапура («Заря» Луганск), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Арсений Батагов («Заря» Луганск), Антон Боль, Константин Вивчаренко, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев («Зюльте-Варегем», Бельгия), Дмитрий Капинус («Металлист 1925» Харьков), Алексей Сыч («Кортрейк», Бельгия), Максим Таловеров («Слован», Чехия).

Полузащитники: Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все — «Шахтер» Донецк), Владимир Бражко, Николай Михайленко (оба — «Заря» Луганск), Эльдар Кулиев («Минай» Ужгород), Александр Назаренко («Днепр -1» Днепр), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Владислав Ванат («Динамо» Киев), Богдан Вьюник («Цюрих», Швейцария), Николай Кухаревич («Хиберниан», Шотландия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резерв: Яков Кинарейкин, Валентин Рубчинский (оба - «Днепр-1» Днепр), Эдуард Козик («Шахтер» Донецк), Роман Дидык, Марко Сапуга (оба - «Рух» Львов), Олег Горин («Минай», Ужгород), Даниил Алефиренко, Максим Хлань (оба — «Заря» Луганск), Максим Брагару («Черноморец» Одесса), Алексей Кащук («Сабах», Азербайджан), Викентий Волошин («Александрия»).

Поединки пройдут 23 и 27 сентября текущего года. Первый матч против словаков наша команда сыграет на выезде – в Жилине, на стадионе «Под Дубнем» (начало – в 19.00 по киевскому времени). Номинально домашний поединок сине-желтые проведут в польском городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе (18:30).