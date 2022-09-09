Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура
Смотрите видеообзоры матчей 1-го тура группового раунда Лиги Европы
8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы.
🏆 Лига Европы 2022/23
1-й тур. 8 сентября
- 19:45 АЕК Ларнака – Ренн – 1:2
- 19:45 Лудогорец – Рома – 2:1
- 19:45 Мальме – Брага – 0:2
- 19:45 ПСВ – Буде-Глимт – 1:1
- 19:45 Унион Берлин – Сен-Жилуаз – 0:1
- 19:45 Фенербахче – Динамо – 2:1
- 19:45 ХИК – Бетис – 0:2
- 19:45 Цюрих – Арсенал – 1:2
- 22:00 Лацио – Фейенорд – 4:2
- 22:00 Ман Юнайтед – Реал Сосьедад – 0:1
- 22:00 Нант – Олимпиакос – 2:1
- 22:00 Омония – Шериф – 0:3
- 22:00 Ференцварош – Трабзонспор – 3:2
- 22:00 Фрайбург – Карабах – 2:1
- 22:00 Црвена Звезда – Монако – 0:1
- 22:00 Штурм – Мидтьюлланд – 1:0
Смотрите видео голов и обзоры матчей.
АЕК Ларнака – Ренн – 1:2
Лудогорец – Рома – 2:1
Мальме – Брага – 0:2
ПСВ – Буде-Глимт – 1:1
Унион Берлин – Сен-Жилуаз – 0:1
Фенербахче – Динамо – 2:1
ХИК – Бетис – 0:2
Цюрих – Арсенал – 1:2
Лацио – Фейенорд – 4:2
Ман Юнайтед – Реал Сосьедад – 0:1
Нант – Олимпиакос – 2:1
Омония – Шериф – 0:3
Ференцварош – Трабзонспор – 3:2
Фрайбург – Карабах – 2:1
Црвена Звезда – Монако – 0:1
Штурм – Мидтьюлланд – 1:0
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