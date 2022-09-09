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Лига Европы
09 сентября 2022, 09:59 |
120
0

Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура

Смотрите видеообзоры матчей 1-го тура группового раунда Лиги Европы

09 сентября 2022, 09:59 |
120
0
Лига Европы. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура
УЕФА

8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы.

🏆 Лига Европы 2022/23

1-й тур. 8 сентября

  • 19:45 АЕК Ларнака – Ренн – 1:2
  • 19:45 Лудогорец – Рома – 2:1
  • 19:45 Мальме – Брага – 0:2
  • 19:45 ПСВ – Буде-Глимт – 1:1
  • 19:45 Унион Берлин – Сен-Жилуаз – 0:1
  • 19:45 Фенербахче – Динамо – 2:1
  • 19:45 ХИК – Бетис – 0:2
  • 19:45 Цюрих – Арсенал – 1:2
  • 22:00 Лацио – Фейенорд – 4:2
  • 22:00 Ман Юнайтед – Реал Сосьедад – 0:1
  • 22:00 Нант – Олимпиакос – 2:1
  • 22:00 Омония – Шериф – 0:3
  • 22:00 Ференцварош – Трабзонспор – 3:2
  • 22:00 Фрайбург – Карабах – 2:1
  • 22:00 Црвена Звезда – Монако – 0:1
  • 22:00 Штурм – Мидтьюлланд – 1:0

Смотрите видео голов и обзоры матчей.

АЕК Ларнака – Ренн – 1:2

Лудогорец – Рома – 2:1

Мальме – Брага – 0:2

ПСВ – Буде-Глимт – 1:1

Унион Берлин – Сен-Жилуаз – 0:1

Фенербахче – Динамо – 2:1

ХИК – Бетис – 0:2

Цюрих – Арсенал – 1:2

Лацио – Фейенорд – 4:2

Ман Юнайтед – Реал Сосьедад – 0:1

Нант – Олимпиакос – 2:1

Омония – Шериф – 0:3

Ференцварош – Трабзонспор – 3:2

Фрайбург – Карабах – 2:1

Црвена Звезда – Монако – 0:1

Штурм – Мидтьюлланд – 1:0

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Источник Sport.ua
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