Лига конференций. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура
Смотрите видеообзор матчей 1-го тура Лиги конференций
8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги конференций.
🏆 Лига конференций 2022/23
1-й тур, 8 сентября
- 19:45 Андерлехт – Силькеборг – 1:0
- 19:45 Аустрия В – Хапоэль Беер-Шева – 0:0
- 19:45 Балкани – ЧФР Клуж – 1:1
- 19:45 Вильярреал – Лех Познань – 4:3
- 19:45 Ницца – Кельн – 1:1
- 19:45 Словацко – Партизан – 3:3
- 19:45 Фиорентина – РФШ – 1:1
- 19:45 Хартс – Истанбул Башакшехир – 0:4
- 22:00 Базель – Пюник – 3:1
- 22:00 Вадуц – Аполлон – 0:0
- 22:00 Вест Хэм – ФКСБ – 3:1
- 22:00 Днепр-1 – АЗ Алкмар – 0:1
- 22:00 Мольде – Гент – 0:0
- 22:00 Сивасспор – Славия Прага – 1:1
- 22:00 Слован Бр – Жальгирис – 0:0
- 22:00 Шэмрок Роверс – Юргорден – 0:0
Смотрите видео голов и обзоры матчей.
Андерлехт – Силькеборг – 1:0
Аустрия В – Хапоэль Беер-Шева – 0:0
Балкани – ЧФР Клуж – 1:1
Вильярреал – Лех Познань – 4:3
Ницца – Кельн – 1:1
Словацко – Партизан – 3:3
Фиорентина – РФШ – 1:1
Хартс – Истанбул Башакшехир – 0:4
Базель – Пюник – 3:1
Вадуц – Аполлон – 0:0
Вест Хэм – ФКСБ – 3:1
Днепр-1 – АЗ Алкмар – 0:1
Мольде – Гент – 0:0
Сивасспор – Славия Прага – 1:1
Слован Бр – Жальгирис – 0:0
Шэмрок Роверс – Юргорден – 0:0
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