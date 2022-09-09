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  4. Лига конференций. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура
Лига конференций
09 сентября 2022, 09:13 |
241
0

Лига конференций. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура

Смотрите видеообзор матчей 1-го тура Лиги конференций

09 сентября 2022, 09:13 |
241
0
Лига конференций. Самые яркие моменты. Все видео голов 1-го тура
УЕФА

8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги конференций.

🏆 Лига конференций 2022/23

1-й тур, 8 сентября

  • 19:45 Андерлехт – Силькеборг – 1:0
  • 19:45 Аустрия В – Хапоэль Беер-Шева – 0:0
  • 19:45 Балкани – ЧФР Клуж – 1:1
  • 19:45 Вильярреал – Лех Познань – 4:3
  • 19:45 Ницца – Кельн – 1:1
  • 19:45 Словацко – Партизан – 3:3
  • 19:45 Фиорентина – РФШ – 1:1
  • 19:45 Хартс – Истанбул Башакшехир – 0:4
  • 22:00 Базель – Пюник – 3:1
  • 22:00 Вадуц – Аполлон – 0:0
  • 22:00 Вест Хэм – ФКСБ – 3:1
  • 22:00 Днепр-1 – АЗ Алкмар – 0:1
  • 22:00 Мольде – Гент – 0:0
  • 22:00 Сивасспор – Славия Прага – 1:1
  • 22:00 Слован Бр – Жальгирис – 0:0
  • 22:00 Шэмрок Роверс – Юргорден – 0:0

Смотрите видео голов и обзоры матчей.

Андерлехт – Силькеборг – 1:0

Аустрия В – Хапоэль Беер-Шева – 0:0

Балкани – ЧФР Клуж – 1:1

Вильярреал – Лех Познань – 4:3

Ницца – Кельн – 1:1

Словацко – Партизан – 3:3

Фиорентина – РФШ – 1:1

Хартс – Истанбул Башакшехир – 0:4

Базель – Пюник – 3:1

Вадуц – Аполлон – 0:0

Вест Хэм – ФКСБ – 3:1

Днепр-1 – АЗ Алкмар – 0:1

Мольде – Гент – 0:0

Сивасспор – Славия Прага – 1:1

Слован Бр – Жальгирис – 0:0

Шэмрок Роверс – Юргорден – 0:0

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Источник Sport.ua
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