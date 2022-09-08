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Лига конференций
08 сентября 2022, 23:27 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:31
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ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме

Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена»

08 сентября 2022, 23:27 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:31
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0
ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме
MEGOGO

8 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «АЗ Алкмаар».

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Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена».

После долгой атаки нидерландской команды прошел прострел с правого фланга атаки, и Дани Де Вит отправил мяч в ворота без каких-либо препятствий со стороны защиты.

ГОЛ! 0:1. Дани Де Вит, 64 хв

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Источник Sport.ua
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