Лига конференций08 сентября 2022, 23:27 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:31
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ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме
Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена»
08 сентября 2022, 23:27 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:31
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8 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «АЗ Алкмаар».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
После долгой атаки нидерландской команды прошел прострел с правого фланга атаки, и Дани Де Вит отправил мяч в ворота без каких-либо препятствий со стороны защиты.
ГОЛ! 0:1. Дани Де Вит, 64 хв
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