ВИДЕО. Просто забыли про игрока. Днепр-1 пропустил от АЗ во втором тайме

8 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «АЗ Алкмаар».

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Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена».

После долгой атаки нидерландской команды прошел прострел с правого фланга атаки, и Дани Де Вит отправил мяч в ворота без каких-либо препятствий со стороны защиты.

ГОЛ! 0:1. Дани Де Вит, 64 хв