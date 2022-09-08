Лига чемпионов08 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:54
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ВИДЕО. Разочарование. Как Динамо пропустило в Турции гол на 90+2 минуте
Киевляне не удержали ничейный счет в Стамбуле в матче Лиги Европы
08 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 08 сентября 2022, 21:54
4472
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8 сентября в 19:45 в матче 1-го тура Лиги Европы играют «Фенербахче» и «Динамо».
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Матч проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судит встречу венгр Тамаш Богнар. Команды играли летом в квалификации Лиги чемпионов, и тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне (0:0, 2:1 д.в.)
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Хозяева поля вырвали победу в компенсированное время. Киевляне пропустили в Турции гол на 90+2 минуте.
ГОЛ! 2:1. Миши Батшуайи, 90+2 мин.
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Ничё, это карма за предыдущий матч. Матч не смотрел но счёт всиляет оптимизм учитывая что ДК отыгралось
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