Тур АПЛ может быть перенесен из-за смерти Королевы

Сегодня на 97-м году жизни скончалась Королева Великобритании и Королевств Содружества Елизавета II.

Во всех странах Содружества объявлен траур. Скорее всего, это означает, что все спортивные мероприятия, которые были запланированы на ближайшие дни, будут отменены или перенесены.

Это касается и 7-го тура АПЛ, который должен пройти в ближайший уик-энд. Официально о его переносе пока что не объявлено, но, скорее всего, это лишь вопрос времени.