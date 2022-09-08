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Англия
08 сентября 2022, 21:25 |
1326
0

Тур АПЛ может быть перенесен из-за смерти Королевы

В Великобритании объявлен траур

08 сентября 2022, 21:25 |
1326
0
Тур АПЛ может быть перенесен из-за смерти Королевы

Сегодня на 97-м году жизни скончалась Королева Великобритании и Королевств Содружества Елизавета II.

Во всех странах Содружества объявлен траур. Скорее всего, это означает, что все спортивные мероприятия, которые были запланированы на ближайшие дни, будут отменены или перенесены.

Это касается и 7-го тура АПЛ, который должен пройти в ближайший уик-энд. Официально о его переносе пока что не объявлено, но, скорее всего, это лишь вопрос времени.

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Источник Daily Star
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