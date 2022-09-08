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Лига конференций
08 сентября 2022, 20:56 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:57
994
1

Состав Днепра-1 на Лигу конференций. Довбик и Амаш - в основном составе

Первая игра группы Лиги конференций

08 сентября 2022, 20:56 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:57
994
1
Состав Днепра-1 на Лигу конференций. Довбик и Амаш - в основном составе
ФК Днепр-1

В 22:00 «Днепр-1» стартует в групповом этапе Лиги конференций матчем против АЗ Алкмаар. Наставник Александр Кучер назвал стартовый состав.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Амаш, Довбик

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Источник Sport.ua
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Ігор Ковальський
Де є Бланко??
Його в заміні навіть немає...хто знає що з ним...це втрата для Дніпра..вже 2 матч .
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