Лига конференций08 сентября 2022, 20:56 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:57
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Состав Днепра-1 на Лигу конференций. Довбик и Амаш - в основном составе
Первая игра группы Лиги конференций
08 сентября 2022, 20:56 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:57
994
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В 22:00 «Днепр-1» стартует в групповом этапе Лиги конференций матчем против АЗ Алкмаар. Наставник Александр Кучер назвал стартовый состав.
Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Амаш, Довбик
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Його в заміні навіть немає...хто знає що з ним...це втрата для Дніпра..вже 2 матч .