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Лига Европы
08 сентября 2022, 20:27 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:34
2770
0

Динамовцы пропустили в Стамбуле. Проиграли воздух при подаче с углового

Густаво Энрике забил для «Фенербахче» гол в матче Лиги Европы на 35-й минуте

08 сентября 2022, 20:27 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:34
2770
0
Динамовцы пропустили в Стамбуле. Проиграли воздух при подаче с углового
MEGOGO

8 сентября в 19:45 в матче 1-го тура Лиги Европы играют «Фенербахче» и «Динамо».

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Матч проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судит встречу венгр Тамаш Богнар. Команды играли летом в квалификации Лиги чемпионов, и тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне (0:0, 2:1 д.в.)

«Динамо» пропустило гол в Стамбуле на 35-й минуте. Густаво Энрике нанес точный удар головой после подачи с углового.

ГОЛ! 1:0. Густаво Энрике, 35 мин

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Источник Sport.ua
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