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Лига конференций
08 сентября 2022, 13:38 | Обновлено 08 сентября 2022, 13:58
162
0

Днепр-1 – АЗ: дебютант против фаворита в Лиге Конференций

Команда из первой корзины при жеребьевке

08 сентября 2022, 13:38 | Обновлено 08 сентября 2022, 13:58
162
0
Днепр-1 – АЗ: дебютант против фаворита в Лиге Конференций

8 сентября. 22.00. Кошице (Словакия), «Кошицкая Футбольная Арена»
Трансляция – на медиасервисе Megogo.

«Днепр-1» продолжает писать свою еврокубковую историю. Теперь в Лиге конференций. В групповой этап этого турнира команда Кучера квалифицировалась, проиграв плей-офф Лиги Европы кипрскому АЭКу (1:2 дома и 0:3 в гостях). Шокирующий результат матчей все же говорит не столько о разнице в классе команд, сколько о недостаточной сыгранности и подготовленности украинцев. Уже стартовав в чемпионате Украины, команда Кучера доказала, что набирает форму и готова реализовывать тактические наработки. Две победы в двух матчах УПЛ, в том числе над «Динамо» (3:0), добавляют оптимизма.

В заявке «Днепра-1» на Лигу конференций не оказалось сразу двух новичков команды, легионеров Эмилиано Пурито и Уэсли Браги. Не сыграет с АЗ и аргентинец Доминго Бланко, который пропустит три недели из-за повреждения. Очевидно, что Александр Кучер будет делать ставку на проверенных бойцов. Кроме того, Лига конференций для днепрян возможность дополнительно показать скилы своих лидеров. Если Пихаленок, или Довбик все же стремятся играть в европейском чемпионате, самое время доказывать собственный профессионализм против топ-соперников.

АЗ Алкмаар – именно такой оппонент. Команда из первой корзины при жеребьевке, теоретический лидер группы, и наиболее именитая команда квартета Е.

Титульный партнер СК «Днепр-1» и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов матча. Эксперты прогнозируют легкую победу АЗ. Коэффициент на такой результат для нидерландцев – 1.58. Шансы «Днепра-1» на успех оценивают с коэффициентом – 5.60. Чуть более вероятным завершением матча может быть ничья. 4.10 до 1 – таковы шансы на то, что команды поделят очки в первом матче группового этапа ЛК.

«Днепр-1» и АЗ ни разу не встречались между собой. Однако для украинских болельщиков эта команда знакома. АЗ десять раз играл против украинских клубов, побеждал в 4 матчах, при 3 ничьих и 3 поражениях. В последний раз АЗ играли с украинцами в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов 2020/21 и уступили киевскому «Динамо» 0:2.

В прошлом сезоне АЗ стали 5ми в чемпионате Нидерландов, уступив «Аяксу» 22 пункта. До группового этапа ЛК команда дошла, пройдя три круга квалификации. В Эредивизе парни Паскаля Янсена сейчас идут третьими с 4 победами и ничьей в активе после 5 туров.

АЗ – команда молодая, средний возраст 24 года, без больших звезд, однако стабильная и техническая. Стартовый матч Лиги Конференций для «Днепра-1» может стать настоящим испытанием. Важным преимуществом днепрян должна стать поддержка домашней арены в Кошице. Так что болейте за своих и заряжайте на украинскую команду вместе с Parimatch Ukraine!

 

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футбол Лига конференций
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Источник Sport.ua
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