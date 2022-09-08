САВЧУК: «Разочарована тем, что россиянам разрешили играть на US Open»

Бывшая украинская теннисистка и капитан сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг Ольга Савчук разочарована тем, что теннисистов из рф и рб допустили до участия на Открытом чемпионате США по теннису.

«Я стараюсь об этом больше не думать, когда смотрю матчи. Потому что это меня очень-очень расстраивает и вызывает много негативных эмоций. Я понимаю, что тяжело и дальше жить, постоянно об этом думая. Мы не можем изменить принятые не нами решения, мы их не контролируем.

Я чувствую, что в целом люди уже устали слушать о войне. Все медленно меняется таким образом, и мне кажется, что я должна просто согласиться с этим. И это ужасно, потому что мы не можем просто так смириться с этим. Для нас ничего не изменилось. Стало еще хуже. Больше разрушений, больше потерь.

Я была очень разочарована тем, что им [теннисистам из рф и рб] разрешили играть [на US Open]. Но больше меня убивает то, что русские продолжают жить своей счастливой жизнью и писать об этом», – сказала Савчук.