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US Open
08 сентября 2022, 13:16 |
147
0

САВЧУК: «Разочарована тем, что россиянам разрешили играть на US Open»

Бывшая украинская теннисистка считает, что это неправильное решение

08 сентября 2022, 13:16 |
147
0
САВЧУК: «Разочарована тем, что россиянам разрешили играть на US Open»
Maya Carter/Asheville Citizen Times. Ольга Савчук

Бывшая украинская теннисистка и капитан сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг Ольга Савчук разочарована тем, что теннисистов из рф и рб допустили до участия на Открытом чемпионате США по теннису.

«Я стараюсь об этом больше не думать, когда смотрю матчи. Потому что это меня очень-очень расстраивает и вызывает много негативных эмоций. Я понимаю, что тяжело и дальше жить, постоянно об этом думая. Мы не можем изменить принятые не нами решения, мы их не контролируем.

Я чувствую, что в целом люди уже устали слушать о войне. Все медленно меняется таким образом, и мне кажется, что я должна просто согласиться с этим. И это ужасно, потому что мы не можем просто так смириться с этим. Для нас ничего не изменилось. Стало еще хуже. Больше разрушений, больше потерь.

Я была очень разочарована тем, что им [теннисистам из рф и рб] разрешили играть [на US Open]. Но больше меня убивает то, что русские продолжают жить своей счастливой жизнью и писать об этом», – сказала Савчук.

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Источник New York Times
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