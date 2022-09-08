Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон

Киевское «Динамо» невыразительно начало сезон. Выжав максимум в матчах квалификации ЛЧ против «Фенербахче» и «Штурма», киевляне провалились и проиграли четыре игры подряд.

Если два поражения от «Бенфики» можно было объяснить более высоким классом соперника, то разгром от «Днепра-1» оставил много вопросов. Команда Александра Кучера не поразила в квалификации ЛЕ и справедливо была бита соперником с Кипра. Матч против «Зари» показал, что разгром от «Днепра-1» не был стечением обстоятельств. У «Динамо» много проблем.

Трансферная политика

За последние 9 месяцев «Динамо» существенно потеряло кадровый потенциал. В «Эвертон» был продан Виталий Миколенко. Потом ушли Витиньо, Карлос Де Пена. Летом к ним присоединился Беньямин Вербич. Компенсировать эти потери за счет Академии было невозможно.

Киевляне и до этого нуждались в новых игроках, а сейчас откровенно проседают некоторые позиции. Луческу имеет проблемы на флангах полузащиты, безальтернативного Артема Беседина в атаке. Доходит до того, что на левом фланге играли Денис Гармаш или Владимир Шепелев. Этого явно недостаточно даже для УПЛ.

Не забываем также, что Виктор Цыганков и Денис Попов подвержены травмам. В любой момент они могут оказаться вне игры. Если с Денисом есть альтернатива, то Виктор - практически незаменимый игрок для команды.

Киевляне только на финише трансферного окна начали подписывать футболистов. Вернулся Самба Диалло, которому пообещали шанс в первой команде. Наконец-то подписали Владислав Кабаева из «Зари». Также оформили трансфер игрока сборной Ямайки Кахима Перриса. Ждем подписания еще одного форварда. Все это повысит конкуренцию и глубину состава Луческу. Но новички не прошли подготовку к сезону и требуют времени на адаптацию. «Динамо» играет благодаря командной игре. Новый игрок должен понимать это на 100 процентов.

Мотивация

В первом сезоне Луческу команда была очень мотивирована. Динамовцы в каждом матче выдавали максимум. Это можно было понять и объяснить, потому что долгое время золотые награды выигрывал «Шахтер», о ЛЧ можно было только мечтать. Для большинства игроков были определенные цели.

Приход Луческу стал глотком воздуха для большинства игроков. У тренера большой авторитет, его методы работы отличаются от предшественников. Было ощущение новизны, которое со временем притерлось.

Уже во втором сезоне команда начала терять очки на ровном месте. Недооценка «Ингульца», шапкозакидательское настроение против «Зари» стоило киевлянам 30 млн евро и прямой путевки в ЛЧ. «Динамо» нужно было освежать состав.

Сейчас из имеющегося состава почти все футболисты становились чемпионами Украины, дважды играли в ЛЧ. К чему еще им стремиться? Я не знаю, что еще можно выжать из Сидорчука, Кендзеры, Буяльского.

Если в матче квалификации ЛЧ на кону стоят деньги (сам выход в турнир принес бы игрокам серьезные прибыли, и за каждый пройденный этап клуб получает деньги), то в первом матче УПЛ команда показала полное отсутствие характера. Реально рассыпались после первого пропущенного гола. Будь у «Днепра-1» чуть больше мастерства, все могло быть еще хуже для команды Луческу.



ФК Динамо. Мирча Луческу

В третьем сезоне Мирчи это приобрело еще большее значение. Как-то нужно двигаться вперед, но совершенно непонятно, как это делать. Можно применить дисциплинарные санкции, после разгрома провести серьезный разговор, закрыть на базе или добавить нагрузок. Но все равно через некоторое время все это повторится снова.

Защита

Чемпионство и трофеи выигрывают защитники. Именно надежность обороны является главным критерием успешности команды.

В первый сезон Луческу в «Динамо» киевляне показали надежную игру в обороне. Луческу очень быстро смог навести порядок в защитной линии команды. Доверив место в составе молодежи, «Динамо» могло выглядеть невыразительно в атаке, но всегда играло очень просто и надежно в обороне.

В прошлом сезоне защитные порядки киевлян уже не выглядели столь надежно. Потеря концентрации приводила к проблемам. Возможно, причина в том, что четверка защитников так и не была сформирована и, соответственно, сыграна. Денис Попов имеет свою историю со здоровьем. Команду покинул Виталий Миколенко.

В текущем сезоне оборона «Динамо» близка к катастрофе. Ошиблись в конце матча против «Фенербахче» в простой ситуации, что стоило команде дополнительного времени и нервов. Гол «Штурма». Очень грубые ошибки в матче против «Бенфики». Потеря дисциплины и индивидуальные ошибки в матчах с «Днепром-1» и «Зарей». Может, «Динамо» следует искать не только игроков в атаку, но и в оборону?

Отсутствие лидера

В ситуации, когда не хватает игроков и много молодежи в составе, должен быть лидер, который поведет за собой, будет примером для других, заставит партнеров играть лучше. Футболист с опытом и авторитетом.

Кто сегодня лидер «Динамо»? Вопрос очень трудный и нет однозначного ответа. Я считаю, что таковым в первую очередь является Георгий Бущан. Он много спасает команду и таким образом вселяет оптимизм в своих партнеров. Вспомните, например, матчи квалификации ЛЧ против «Фенербахче» и «Штурма». Заслуга вратаря «Динамо» в проходе этих команд очевидна. Но проблема в том, что Бущан только вратарь. Он может спасать, он может управлять защитниками, но не брать ответственность на себя в моментах, происходящих на чужой половине поля.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Сидорчук

Сергей Сидорчук носит капитанскую повязку. Если на уровне УПЛ мастерства и квалификации Сергею хватает, то в международных матчах возникают проблемы. Киевлянам очень тяжело в плане доминирования на поле, где полузащита играет ключевую роль. У Сидорчука есть определенный уровень, но выйти за его рамки он не может.

Виталий Буяльский много забивает за «Динамо» и стал важным игроком для Луческу. Виталий - очень трудоспособный игрок, ответственный. Но лидерские качества у него увидеть не так-то просто. Он не может вести команду за собой, по характеру он не лидер.

Называют лидером «Динамо» Цыганкова. Скорее, от Виктора большая зависимость для игры команды, потому что по качеству у «Динамо» больше нет таких игроков. Проблема в том, что Цыганков не может заставить других играть лучше, не обладает лидерским характером, очень нестабилен и часто травмируется.

Также ключевым игроком для Луческу является Шапаренко. Его значение для игры сложно переоценить. Но у него нет лидерских качеств на поле, чтобы он других заставлял играть лучше. Все это касается Забарного. Ведущий игрок, но не может вести за собой, переламывать ход поединка.

Контракт Цыганкова

Ведущий игрок не определился со своим будущим. Уже пора попробовать себя в Европе, но предпосылок для перехода нет. Есть амбиции игрока и реальность. Они очень разные.

Ситуация с контрактом тоже не проста. Цыганков – самый высокооплачиваемый игрок «Динамо». Он входит в свои лучшие годы, поэтому должен получить хорошие личные условия на следующие 5 лет. Готовы ли ему платить больше, чем в «Динамо»? Да, но при условии, что он станет свободным агентом и ничего не нужно платить за трансфер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Все эти перипетии с завершающимся через 9 месяцев контрактом не могут не сказываться на выступлениях игрока и позиции клуба. Появляется много разговоров о переходе футболиста. Они не могут проходить мимо сознания Цыганкова. Его мысли не принадлежат футболу и улучшению собственной игры.

«Динамо» и Цыганкову нужно определяться, как жить дальше. Клубу нужен игрок, потому что его значение для команды огромно, но самому игроку нужно уже куда-то уходить ради прогресса.

Травмы

У «Динамо» и так ограниченный состав, а еще из-за травм выпадают игроки. Кандидат номер один – Цыганков. Из шести матчей квалификации ЛЧ он пропустил два. При том, что команда играла один раз в неделю. Виктор так и не избавился от проблем со здоровьем, и в любой момент может попасть в лазарет. С ним и без него «Динамо» - разные команды.

Залог трофеев и кубков – оборона. Чемпионами становятся команды с надежной обороной. Бедный Луческу уже не может сформировать пару защитников два года. Ставка делается на связку Забарного и Попова. Дениса даже перевели на позицию левого центрального защитника, но травмы.

Для Попова это уже длится не один год. Первый сезон Хацкевича - почти весь пропустил. Затем периодически вылетал. Прошлый сезон – травма колена. Новый сезон – травма плеча. Таким образом, «Динамо» не может наиграть основную пару защитников.

Попов – это не только возможность надежной защиты, но и опасность у ворот соперника после стандартов. «Динамо» упускает очень хорошую возможность. Как видим, у Сироты пока не все выходит.

Тымчик по потенциалу сильнее всех правых защитников «Динамо» – Кендзеры, Караваева, Кравченко. Но Саша не играет. История травм. Луческу, как опытный тренер, выбирает стабильность и доверяет Кендзере или Караваеву.

Работа Академии

Много разговоров об успешности Академии «Динамо». Да, в первой команде «Динамо» играет более 10 собственных воспитанников. Это феноменальный результат для сегодняшнего глобального футбола.

Динамовская академия исправно готовит вратарей. Все три голкипера – собственные воспитанники. Из защитников только Караваев и Кендзера не принадлежат к собственной школе. А вот в плане креатива все не так-то просто. Талант Цыганкова был очевиден, и продажа Ярмоленко не делала ему большой конкуренции. Буяльскому в начале года уже будет 30 лет. «Десятка» Шапаренко играет в опорной зоне. Простите, а где новые Блохины или Шевченко? Хотя бы игроки уровня первой команды «Динамо»?

Проблема на флангах – некого взять. Проблемы с форвардом – только Влад Ванат, проигрывающий конкуренцию Беседину. Поддержки из Академии для первой команды в этом сезоне не будет. Не факт, что она будет и в следующем сезоне или через два года.