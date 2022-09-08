Битва за статус первой ракетки. Известны все участники 1/2 финала US Open
Каспер Рууд и Карлос Алькарас могут возглавить мировой рейтинг
Состоялись матчи 1/4 финала мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
Во второй игровой день этой стадии Фрэнсис Тиафо продолжил феноменальное выступление на турнире и выиграл уже четвертый матч в трех сетах.
В вечерней сессии Карлос Алькарас и Янник Синнер выдали эпическое рубилово до трех часов ночи по местному времени, в котором сильнее оказался испанец.
Алькарас станет первый ракеткой мира, если выиграет титул или выйдет в финал и не встретится там с Каспером Руудом. Аналогичная ситуация и у норвежца.
US Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карен Хачанов [27] – Ник Кирьос [23] – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7(3), 6:4
Каспер Рууд [5] – Маттео Берреттини [13] – 6:1, 6:4, 7:6(4)
Нижняя часть сетки
Карлос Алькарас [3] – Янник Синнер [11] – 6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3
Фрэнсис Тиафо [22] – Андрей Рублев [9] – 7:6(3), 7:6(0), 6:4
US Open. Пары 1/2 финала
Карен Хачанов [27] – Каспер Рууд [5]
Карлос Алькарас [3] – Фрэнсис Тиафо [22]
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