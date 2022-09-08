Битва за статус первой ракетки. Известны все участники 1/2 финала US Open

Состоялись матчи 1/4 финала мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Во второй игровой день этой стадии Фрэнсис Тиафо продолжил феноменальное выступление на турнире и выиграл уже четвертый матч в трех сетах.

В вечерней сессии Карлос Алькарас и Янник Синнер выдали эпическое рубилово до трех часов ночи по местному времени, в котором сильнее оказался испанец.

Алькарас станет первый ракеткой мира, если выиграет титул или выйдет в финал и не встретится там с Каспером Руудом. Аналогичная ситуация и у норвежца.

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карен Хачанов [27] – Ник Кирьос [23] – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7(3), 6:4

Каспер Рууд [5] – Маттео Берреттини [13] – 6:1, 6:4, 7:6(4)

Нижняя часть сетки

Карлос Алькарас [3] – Янник Синнер [11] – 6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3

Фрэнсис Тиафо [22] – Андрей Рублев [9] – 7:6(3), 7:6(0), 6:4

US Open. Пары 1/2 финала

Карен Хачанов [27] – Каспер Рууд [5]

Карлос Алькарас [3] – Фрэнсис Тиафо [22]