Боевой состав. Определились все полуфиналистки US Open

Состоялись матчи 1/4 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Во второй игровой день этой стадии первая ракетка мира Ига Свёнтек оказалась сильнее лидера американского тенниса Джессики Пегулы. А чешка Каролина Плишкова уступила прошлогодней полуфиналистке Арине Соболенко.

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [8] – 6:3, 7:6(4)

Арина Соболенко [6] – Каролина Плишкова [22] – 6:1, 7:6(4)

Нижняя часть сетки

Каролин Гарсия [17] – Кори Гауфф [12] – 6:3, 6:4

Онс Жабер [5] – Айла Томлянович – 6:4, 7:6(4)

US Open. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Арина Соболенко [6]

Каролин Гарсия [17] – Онс Жабер [5]