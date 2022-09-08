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US Open
08 сентября 2022, 12:13 | Обновлено 08 сентября 2022, 12:29
336
0

Боевой состав. Определились все полуфиналистки US Open

В борьбе осталось три высокорейтинговых теннисистки

08 сентября 2022, 12:13 | Обновлено 08 сентября 2022, 12:29
336
0
Боевой состав. Определились все полуфиналистки US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи 1/4 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Во второй игровой день этой стадии первая ракетка мира Ига Свёнтек оказалась сильнее лидера американского тенниса Джессики Пегулы. А чешка Каролина Плишкова уступила прошлогодней полуфиналистке Арине Соболенко.

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [8] – 6:3, 7:6(4)
Арина Соболенко [6] –   Каролина Плишкова [22] – 6:1, 7:6(4)

Нижняя часть сетки

 Каролин Гарсия [17] –  Кори Гауфф [12] – 6:3, 6:4
Онс Жабер [5] –   Айла Томлянович – 6:4, 7:6(4)

US Open. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Арина Соболенко [6]
 Каролин Гарсия [17] –  Онс Жабер [5]

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Источник Sport.ua
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