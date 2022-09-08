Боевой состав. Определились все полуфиналистки US Open
В борьбе осталось три высокорейтинговых теннисистки
Состоялись матчи 1/4 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
Во второй игровой день этой стадии первая ракетка мира Ига Свёнтек оказалась сильнее лидера американского тенниса Джессики Пегулы. А чешка Каролина Плишкова уступила прошлогодней полуфиналистке Арине Соболенко.
US Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [8] – 6:3, 7:6(4)
Арина Соболенко [6] – Каролина Плишкова [22] – 6:1, 7:6(4)
Нижняя часть сетки
Каролин Гарсия [17] – Кори Гауфф [12] – 6:3, 6:4
Онс Жабер [5] – Айла Томлянович – 6:4, 7:6(4)
US Open. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Арина Соболенко [6]
Каролин Гарсия [17] – Онс Жабер [5]
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