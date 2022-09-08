Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава
Николай Цымбал работает в клубе известного блогера
Бывший главный тренер «Миная» Николай Цымбал вошел в тренерский штаб кипрского ФК «Красава». 38-летний украинский специалист занял должность тренера-аналитика.
Цымбал стал четвертым украинцем в структуре клуба. За «Красаву» выступают в качестве футболистов защитник Николай Морозюк, форвард Евгений Будник, а также вингер Виталий Квашук.
В 2021 году Николай Цымбал был главным тренером «Миная», а до этого был ассистентом Василия Кобина. После отставки Цымбал продолжал работать в структуре «Миная».
Напомним, клубом «Красава» владеет российский футбольный блогер Евгений Савин.
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