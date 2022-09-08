Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава
Украина. Премьер лига
08 сентября 2022, 08:34 | Обновлено 08 сентября 2022, 08:37
1028
2

Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава

Николай Цымбал работает в клубе известного блогера

08 сентября 2022, 08:34 | Обновлено 08 сентября 2022, 08:37
1028
2
Бывший наставник Миная вошел в тренерский штаб ФК Красава
ФК Минай. Николай Цымбал

Бывший главный тренер «Миная» Николай Цымбал вошел в тренерский штаб кипрского ФК «Красава». 38-летний украинский специалист занял должность тренера-аналитика.

Цымбал стал четвертым украинцем в структуре клуба. За «Красаву» выступают в качестве футболистов защитник Николай Морозюк, форвард Евгений Будник, а также вингер Виталий Квашук.

В 2021 году Николай Цымбал был главным тренером «Миная», а до этого был ассистентом Василия Кобина. После отставки Цымбал продолжал работать в структуре «Миная».

Напомним, клубом «Красава» владеет российский футбольный блогер Евгений Савин.

По теме:
Помощник Владимира Шарана покинул Минай
Уехал на Кипр. Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Морозюк
В Красаве. Два украинца находятся на просмотре в клубе блогера из рф
Николай Цымбал Красава Евгений Савин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария и Барселона победно стартовали в Лиге чемпионов
Футбол | 07 сентября 2022, 23:53 0
Бавария и Барселона победно стартовали в Лиге чемпионов
Бавария и Барселона победно стартовали в Лиге чемпионов

Пострадали «Интер» и «Виктория Пльзень»

Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор
Футбол | 08 сентября 2022, 05:15 0
Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Бокс | 07.09.2022, 23:31
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Футбол | 07.09.2022, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбол | 07.09.2022, 19:53
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вася Пупкин
Кончене створіння 
Ответить
0
Trollface
Просто Красава!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
08.09.2022, 06:33 2
Теннис
Невероятные Швед и Мудрик, блестящая контригра, удачные замены. И фарт
Невероятные Швед и Мудрик, блестящая контригра, удачные замены. И фарт
07.09.2022, 13:10 5
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
08.09.2022, 08:00 14
Баскетбол
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
06.09.2022, 15:56 11
Футбол
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
06.09.2022, 19:51 14
Баскетбол
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
07.09.2022, 00:11 6
Баскетбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
07.09.2022, 02:41 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности