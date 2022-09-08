1-й тур Лиги чемпионов. Драма в Мадриде, разгром от Барсы, фиаско Ливерпуля
7 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов
7 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов в четырех группах A–D. Отмечаем главные события игрового дня.
Большая драма разыгралась в Мадриде, где все 3 мяча были забиты в компенсированное время. «Атлетико» победил «Порту» (2:1) за счет гола Гризманна на 90+11 минуте!
«Барселона» убедительно разгромила чешскую «Викторию» (5:1). Хет-трик провел Роберт Левандовски.
Большое фиаско потерпел «Ливерпуль», проиграв на выезде «Наполи» (1:4).
Лига чемпионов 2022/23
1-й тур, 7 сентября
- 19:45. Айнтрахт – Спортинг – 0:3
- 19:45. Аякс – Рейнджерс – 4:0
- 22:00. Атлетико – Порту – 2:1
- 22:00. Барселона – Виктория – 5:1
- 22:00. Брюгге – Байер – 1:0
- 22:00. Интер – Бавария – 0:2
- 22:00. Наполи – Ливерпуль – 4:1
- 22:00. Тоттенхэм – Марсель – 2:0
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