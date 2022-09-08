1-й тур Лиги чемпионов. Драма в Мадриде, разгром от Барсы, фиаско Ливерпуля

7 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов в четырех группах A–D. Отмечаем главные события игрового дня.

Большая драма разыгралась в Мадриде, где все 3 мяча были забиты в компенсированное время. «Атлетико» победил «Порту» (2:1) за счет гола Гризманна на 90+11 минуте!

«Барселона» убедительно разгромила чешскую «Викторию» (5:1). Хет-трик провел Роберт Левандовски.

Большое фиаско потерпел «Ливерпуль», проиграв на выезде «Наполи» (1:4).

Лига чемпионов 2022/23

1-й тур, 7 сентября

1​9:45. Айнтрахт – Спортинг – 0:3

– 0:3 19:45. Аякс – Рейнджерс – 4:0

– Рейнджерс – 4:0 22:00. Атлетико – Порту – 2:1

– Порту – 2:1 22:00. Барселона – Виктория – 5:1

– Виктория – 5:1 22:00. Брюгге – Байер – 1:0

– Байер – 1:0 22:00. Интер – Бавария – 0:2

– 0:2 22:00. Наполи – Ливерпуль – 4:1

– Ливерпуль – 4:1 22:00. Тоттенхэм – Марсель – 2:0

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