В запасе. Соболь и Яремчук не попали в старт Брюгге на игру с Байером
Украинцы начнут матч на скамейке запасных
27-летней защитник Эдуард Соболь и 26-летний Роман Яремчук не удостоены чести со стороны главного тренера «Брюгге» Карла Хуфкенса быть включенными в стартовый состав команды на домашний матч 1-го тура Лиги чемпионов с немецким «Байером».
Игра «Брюгге» - «Байер» начнет в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Ян Брейдел».
Стартовый состав «Брюгге»: Миньоле – Одуа, Мехеле, Силла, Майер, Нильсен, Оньедика, Ванакен, Сков Ольсен, Сова, Хутгла.
Напомним, «Брюгге» и «Байер» играют в группе В, где также выступают «Атлетико» из Мадрида и «Порту».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые яркие фотомгновения матча 1-го тура Лиги чемпионов
Команда Айнарса Багатскиса еще может финишировать 2-й