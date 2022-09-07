В запасе. Соболь и Яремчук не попали в старт Брюгге на игру с Байером

27-летней защитник Эдуард Соболь и 26-летний Роман Яремчук не удостоены чести со стороны главного тренера «Брюгге» Карла Хуфкенса быть включенными в стартовый состав команды на домашний матч 1-го тура Лиги чемпионов с немецким «Байером».

Игра «Брюгге» - «Байер» начнет в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Ян Брейдел».

Стартовый состав «Брюгге»: Миньоле – Одуа, Мехеле, Силла, Майер, Нильсен, Оньедика, Ванакен, Сков Ольсен, Сова, Хутгла.

Напомним, «Брюгге» и «Байер» играют в группе В, где также выступают «Атлетико» из Мадрида и «Порту».