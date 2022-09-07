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  4. В запасе. Соболь и Яремчук не попали в старт Брюгге на игру с Байером
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 21:33 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:42
286
1

В запасе. Соболь и Яремчук не попали в старт Брюгге на игру с Байером

Украинцы начнут матч на скамейке запасных

07 сентября 2022, 21:33 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:42
286
1
В запасе. Соболь и Яремчук не попали в старт Брюгге на игру с Байером
ФК Брюгге

27-летней защитник Эдуард Соболь и 26-летний Роман Яремчук не удостоены чести со стороны главного тренера «Брюгге» Карла Хуфкенса быть включенными в стартовый состав команды на домашний матч 1-го тура Лиги чемпионов с немецким «Байером».

Игра «Брюгге» - «Байер» начнет в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Ян Брейдел».

Стартовый состав «Брюгге»: Миньоле – Одуа, Мехеле, Силла, Майер, Нильсен, Оньедика, Ванакен, Сков Ольсен, Сова, Хутгла.

Напомним, «Брюгге» и «Байер» играют в группе В, где также выступают «Атлетико» из Мадрида и «Порту».

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Эдуард Соболь Роман Яремчук Брюгге Байер Брюгге - Байер
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Источник Sport.ua
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Ничего страшного. Яремчук выйдет на замену и забьет.
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