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  4. Алексей ГУЦУЛЯК: «Верим в победу над АЗ»
Лига конференций
07 сентября 2022, 21:20 |
435
0

Алексей ГУЦУЛЯК: «Верим в победу над АЗ»

Полузащитник «Днепра-1» – о предстоящем матче Лиги конференций

07 сентября 2022, 21:20 |
435
0
Алексей ГУЦУЛЯК: «Верим в победу над АЗ»
ФК Десна. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал предстоящий матч против нидерландского АЗ в первом туре группового этапа Лиги конференций.

– Как вы обжились в Кошице?
– Мы уже здесь поселились, разъехались по квартирам. В начале было немного тяжело, потому что все жили в гостинице. Для нас здесь новый город, потому понятно, что для команды это нелегко. Здесь и бытовые моменты и все остальное. Сейчас уже все лучше, чувствуем себя как дома, живу в центре города, и он чем-то напоминает Львов. Надеюсь, что на стадионе атмосфера будет для нас тоже домашней.

– Какое настроение в команде после двух побед в чемпионате Украины?
– Конечно, когда команда побеждает, то это придает всем нам сил и уверенности в себе, и тренировки совсем по другому проходят. Но матчи чемпионата Украины и матчи в Лиге конференций сильно разнятся. Думаю, что завтра будет интересно.

– АЗ считается фаворитом. Возможно, матчи против нидерландского клуба будут наиболее важны в группе?
– Так нельзя говорить, потому что еще ни одна игра в группе не сыграна. Завтрашняя встреча будет интересной, но она не будет важнее других матчей в группе.

– Насколько команда и ты лично готов физически?
– Физически, я думаю, команда готова. Я увереннее себя чувствую, хотя и сбор не прошел, но после травмы восстанавливаюсь хорошо и чувствую себя нормально.

– Для вас это дебют на групповом этапе еврокубка. Что это значит для клуба?
– Не думаю, что это будет сложная игра – мы будем чувствовать себя комфортно. Не могу сказать, что для нас это будет еврокубковый дебют. Да, мы проиграли две игры в квалификации Лиги Европы, но это тоже был для нас еврокубковый опыт и он дает нам уверенность. Так что я не скажу, что для нас это будет дебют.

– Что скажете тем болельщикам, которые завтра придут поддержать вас на трибунах?
– Нам неважно, кто придет нас поддержать: словаки или украинцы. Мы будем стараться показать хороший футбол для нас и нашей страны. Конечно, мы верим в победу – сказал Гуцуляк.

Поединок между «Днепром-1» и АЗ состоится 8 сентября в словацкой Кошице и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник СК Днепр-1
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