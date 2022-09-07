Тренер Днепра-1: «Мы уважаем команду АЗ, но не боимся»

Тренер «Днепра-1» Валерий Городов прокомментировал предстоящий матч против нидерландского АЗ в первом туре группового этапа Лиги конференций.

– Мы знаем, что у команды АЗ есть большой опыт таких матчей. Мы знаем, что они практически каждый год играют в еврокубках. Мы знаем, что они любят позиционные атаки и держать мяч, имеют хороший атакующий потенциал. Завтра для нас будет трудная игра, потому что наша команда только формируется и не имеет такого опыта. Мы уважаем команду АЗ, но не боимся.

– Как команда выдерживает такой плотный график и готова ли играть Балули?

– На счет Балули ничего не могу сказать, а команда выдерживает такой график. Надеюсь, что завтра мы это увидим. У нас тоже есть настроение, тоже нужно побеждать и набирать очки. Потому я не сомневаюсь, что завтра будет интересная игра.

– АЗ сыграл уже 11 матчей в этом сезоне, а «Днепр-1» только 4. Является ли это недостатком для днепрян и преимуществом для АЗ?

– Это преимущество для АЗ, но мы думаем иначе.

– Какие проблемы вы испытываете, живя в Кошице?

– Здесь все очень хорошо. Здесь проблем нет.

– Влияет ли война на футболистов команды?

– Все влияет. Это очень тяжело. Мы не дома, кто без семьи. Это очень тяжело, – сказал Городов.

Поединок между «Днепром-1» и АЗ состоится 8 сентября в словацком Кошице и начнется в 22:00 по Киеву.