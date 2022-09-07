Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Днепра-1: «Мы уважаем команду АЗ, но не боимся»
Лига конференций
Днепр-1
08.09.2022 22:00 - : -
АЗ Алкмар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок конфедераций
07 сентября 2022, 21:01 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:12
145
0

Тренер Днепра-1: «Мы уважаем команду АЗ, но не боимся»

Валерий Городов – о предстоящем матче

07 сентября 2022, 21:01 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:12
145
0
Тренер Днепра-1: «Мы уважаем команду АЗ, но не боимся»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Тренер «Днепра-1» Валерий Городов прокомментировал предстоящий матч против нидерландского АЗ в первом туре группового этапа Лиги конференций.

– Мы знаем, что у команды АЗ есть большой опыт таких матчей. Мы знаем, что они практически каждый год играют в еврокубках. Мы знаем, что они любят позиционные атаки и держать мяч, имеют хороший атакующий потенциал. Завтра для нас будет трудная игра, потому что наша команда только формируется и не имеет такого опыта. Мы уважаем команду АЗ, но не боимся.

– Как команда выдерживает такой плотный график и готова ли играть Балули?
– На счет Балули ничего не могу сказать, а команда выдерживает такой график. Надеюсь, что завтра мы это увидим. У нас тоже есть настроение, тоже нужно побеждать и набирать очки. Потому я не сомневаюсь, что завтра будет интересная игра.

– АЗ сыграл уже 11 матчей в этом сезоне, а «Днепр-1» только 4. Является ли это недостатком для днепрян и преимуществом для АЗ?
– Это преимущество для АЗ, но мы думаем иначе.

– Какие проблемы вы испытываете, живя в Кошице?
– Здесь все очень хорошо. Здесь проблем нет.

– Влияет ли война на футболистов команды?
– Все влияет. Это очень тяжело. Мы не дома, кто без семьи. Это очень тяжело, – сказал Городов.

Поединок между «Днепром-1» и АЗ состоится 8 сентября в словацком Кошице и начнется в 22:00 по Киеву.

По теме:
Алексей ГУЦУЛЯК: «Верим в победу над АЗ»
Пресс-конференция Кучера перед матчем с АЗ. Смотреть онлайн. LIVE
Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Текстовая трансляция матча
АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - АЗ Валерий Городов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа согласился с предложением Фьюри
Бокс | 07 сентября 2022, 19:04 5
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри

Британцы расписали между собой призовой фонд своего будущего боя

ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль
Футбол | 07 сентября 2022, 19:33 1
ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль
ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль

Руслан приобщился к искусству кинематографа

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 07.09.2022, 12:00
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Футбол | 07.09.2022, 05:53
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Бокс | 07.09.2022, 10:22
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
06.09.2022, 19:51 14
Баскетбол
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
05.09.2022, 20:30 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
07.09.2022, 12:18 26
Футбол
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
05.09.2022, 22:30 2
Волейбол
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
06.09.2022, 04:30 2
Баскетбол
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
05.09.2022, 18:13 8
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
06.09.2022, 03:05 5
Футбол
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
06.09.2022, 22:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности