Жорже ЖЕЗУШ: «Матч с Динамо не рассматриваем как реванш»

Португалец Жорже Жезуш в преддверии поединка 1-го тура групповой стадии Лиги Европы «Фенербахче» - «Динамо» признался, что у стамбульцев нет реваншистского настроении. Тренер заявил, что его команда не намерена поквитаться с украинцами за неудачу в квалификации Лиги чемпионов.

«Мы снова оказались в паре с киевским «Динамо». В футболе всегда есть второй шанс. Думаю, мы сильнее, чем месяц назад. В предыдущих матчах, которые мы играли с ними, с нами случались вещи, которые в футболе случаются нечасто. Теперь мы сильнее. Мы не рассматриваем этот матч как матч-реванш. Для нас это обычная игра, как и с другими соперниками по группе. В футболе всегда нужно уважать соперников. Я также всегда уважаю своих соперников. Но я хочу побеждать в каждой игре.

Мы знаем, что у нас достаточно качеств и амбиций, чтобы выйти из группы в плей-офф. Думаю, что три команды в группе равны. Это «Ренн», «Динамо» Киев и «Фенербахче». Мы хотим завтра начать турнир с победы. Уверены, что у нас достаточно качеств, чтобы выиграть предстоящую игру», - заявил Жезуш.

Матч «Фенербахче» - «Динамо» состоится в четверг, 8 сентября, в Стамбуле. Начало – в 19:45 по Киеву.