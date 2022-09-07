Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жорже ЖЕЗУШ: «Матч с Динамо не рассматриваем как реванш»
Лига Европы
07 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:25
627
0

Жорже ЖЕЗУШ: «Матч с Динамо не рассматриваем как реванш»

Наставник Фенербахче – о настрое подопечных на предстоящую встречу с киевлянами

07 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:25
627
0
Жорже ЖЕЗУШ: «Матч с Динамо не рассматриваем как реванш»
ФК Фенербахче / автор неизвестен

Португалец Жорже Жезуш в преддверии поединка 1-го тура групповой стадии Лиги Европы «Фенербахче» - «Динамо» признался, что у стамбульцев нет реваншистского настроении. Тренер заявил, что его команда не намерена поквитаться с украинцами за неудачу в квалификации Лиги чемпионов.

«Мы снова оказались в паре с киевским «Динамо». В футболе всегда есть второй шанс. Думаю, мы сильнее, чем месяц назад. В предыдущих матчах, которые мы играли с ними, с нами случались вещи, которые в футболе случаются нечасто. Теперь мы сильнее. Мы не рассматриваем этот матч как матч-реванш. Для нас это обычная игра, как и с другими соперниками по группе. В футболе всегда нужно уважать соперников. Я также всегда уважаю своих соперников. Но я хочу побеждать в каждой игре.

Мы знаем, что у нас достаточно качеств и амбиций, чтобы выйти из группы в плей-офф. Думаю, что три команды в группе равны. Это «Ренн», «Динамо» Киев и «Фенербахче». Мы хотим завтра начать турнир с победы. Уверены, что у нас достаточно качеств, чтобы выиграть предстоящую игру», - заявил Жезуш.

Матч «Фенербахче» - «Динамо» состоится в четверг, 8 сентября, в Стамбуле. Начало – в 19:45 по Киеву.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Фенербахче - Динамо
Фенербахче – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Два поражения киевского Динамо на старте: раньше и теперь
Жорже Жезуш Фенербахче Динамо Киев Фенербахче - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Футбол | 07 сентября 2022, 20:23 4
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Украинец за год зарабатывает 7.8 млн фунтов стерлингов

Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Бокс | 07 сентября 2022, 10:22 7
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»

Громкое заявление промоутера Энтони

ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Футбол | 07.09.2022, 05:53
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Футбол | 06.09.2022, 22:21
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
Футбол | 07.09.2022, 15:50
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
07.09.2022, 00:11 6
Баскетбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
06.09.2022, 03:05 5
Футбол
Украина – лидер! Уже в плей-офф! Турнирные таблицы Евробаскета после тура 3
Украина – лидер! Уже в плей-офф! Турнирные таблицы Евробаскета после тура 3
06.09.2022, 00:12
Баскетбол
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
05.09.2022, 23:54 31
Баскетбол
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
06.09.2022, 04:30 2
Баскетбол
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
05.09.2022, 21:33 3
Футбол
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
05.09.2022, 20:30 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности