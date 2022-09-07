Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего Коста получил в Англии рабочую визу
Англия
07 сентября 2022, 20:01 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:09
617
0

Диего Коста получил в Англии рабочую визу

Нападающий готовится к новому вызову

07 сентября 2022, 20:01 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:09
617
0
Диего Коста получил в Англии рабочую визу
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний уроженец Бразилии Диего Коста, который имеет испанское гражданство, вскоре станет игроком «Вулверхэмптона». Сообщается, что «волки» добились разрешения на выдачу рабочей визы для футболиста после подачи апелляции на соответствующий запрет.

Коста якобы уже вылетил в Англию, чтобы окончательно обсудить с «Вулвз» детали перехода. Клуб запланировал медицинское обследование игрока, а также приготовил для форварда контракт сроком на один сезон.

Диего Коста, как известно, ранее уже выступал в чемпионате Англии, защищая цвета «Челси». Всего он провел в АПЛ 89 матчей, забил 52 гола. Форвард также выступал за мадридский «Атлетико» и «Атлетико Минейро». Бразильскую команду Коста покинул в январе этого года, и в данный момент находится в статусе свободного агента.

По теме:
Заменит Тухеля. Тренер Брайтона получил разрешение на переговоры с Челси
Тоттенхэм – Фулхэм – 2:1. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Лидс – 5:2. Видео голов и обзор матча
Диего Коста Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
Футбол | 07 сентября 2022, 15:50 1
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»

Игрок оценил неожиданную победу в Лиге чемпионов

Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Бокс | 07 сентября 2022, 10:22 7
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»

Громкое заявление промоутера Энтони

ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Футбол | 07.09.2022, 05:53
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Футбол | 07.09.2022, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Бокс | 07.09.2022, 19:04
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
05.09.2022, 18:13 8
Бокс
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
06.09.2022, 19:51 14
Баскетбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
07.09.2022, 12:00 14
Баскетбол
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
05.09.2022, 21:33 3
Футбол
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
05.09.2022, 22:30 2
Волейбол
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
05.09.2022, 20:30 19
Футбол
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности