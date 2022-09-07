Диего Коста получил в Англии рабочую визу

33-летний уроженец Бразилии Диего Коста, который имеет испанское гражданство, вскоре станет игроком «Вулверхэмптона». Сообщается, что «волки» добились разрешения на выдачу рабочей визы для футболиста после подачи апелляции на соответствующий запрет.

Коста якобы уже вылетил в Англию, чтобы окончательно обсудить с «Вулвз» детали перехода. Клуб запланировал медицинское обследование игрока, а также приготовил для форварда контракт сроком на один сезон.

Диего Коста, как известно, ранее уже выступал в чемпионате Англии, защищая цвета «Челси». Всего он провел в АПЛ 89 матчей, забил 52 гола. Форвард также выступал за мадридский «Атлетико» и «Атлетико Минейро». Бразильскую команду Коста покинул в январе этого года, и в данный момент находится в статусе свободного агента.