Венгрия назвала состав на матч против Украины в Кубке Дэвиса
Силы неравны
Стал известен состав сборной Венгрии на матч Кубка Дэвиса против Украины, который состоится 15-16 сентября в Литве.
Состав сборной Венгрии:
Мартон Фучович (№98 АТР)
Жомбор Пирош (№ 158 АТР)
Фабиан Марожан (№185 АТР)
Мате Валкус (№296 АТР)
Петер Файта (№491 АТР)
Капитан команди: Золтан Надь
Украина и Венгрия сыграют в клубе «SEB Arena» (Вильнюс). Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.
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