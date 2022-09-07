Венгрия назвала состав на матч против Украины в Кубке Дэвиса

Стал известен состав сборной Венгрии на матч Кубка Дэвиса против Украины, который состоится 15-16 сентября в Литве.

Состав сборной Венгрии:

Мартон Фучович (№98 АТР)

Жомбор Пирош (№ 158 АТР)

Фабиан Марожан (№185 АТР)

Мате Валкус (№296 АТР)

Петер Файта (№491 АТР)

Капитан команди: Золтан Надь

Украина и Венгрия сыграют в клубе «SEB Arena» (Вильнюс). Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.