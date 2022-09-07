Шумейко взял успешный старт в Мариборе, Белинский – нет

В матче первого круга 25-тысячника в словенском Мариборе 21-летний Павел Шумейко (№1768 АТР) выяснил отношения с македонцем Резартом Цунгу (№672 АТР). Украинец не был фаворитом встречи, но смог добиться убедительной победы в двух партиях. При этом во втором сете он буквально вынес визави с корта.

К сожалению, Вячеслав Белинский (№603 АТР) не смог последовать примеру соотечественника, и выбыл из дальнейшей борьбы, проиграв на старте турнира. Впрочем, ему противостоял лидер посева аргентинец Эрнан Касанов (№309 АТР).

Марибор (Словения). Грунт

Первый круг

Павел Шумейко (Украина) – Резарт Цунгу (Македония) – 6:3, 6:0

Вячеслав Белинский (Украина) – Эрнан Казанов (Аргентина, 1) – 1:6, 0:6