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  4. Шумейко взял успешный старт в Мариборе, Белинский – нет
ITF
07 сентября 2022, 17:44 | Обновлено 07 сентября 2022, 18:00
51
0

Шумейко взял успешный старт в Мариборе, Белинский – нет

Украинцы по-разному сыграли в первом круге турнира в Словении

07 сентября 2022, 17:44 | Обновлено 07 сентября 2022, 18:00
51
0
Шумейко взял успешный старт в Мариборе, Белинский – нет
ФТУ. Павел Шумейко

В матче первого круга 25-тысячника в словенском Мариборе 21-летний Павел Шумейко (№1768 АТР) выяснил отношения с македонцем Резартом Цунгу (№672 АТР). Украинец не был фаворитом встречи, но смог добиться убедительной победы в двух партиях. При этом во втором сете он буквально вынес визави с корта.

К сожалению, Вячеслав Белинский (№603 АТР) не смог последовать примеру соотечественника, и выбыл из дальнейшей борьбы, проиграв на старте турнира. Впрочем, ему противостоял лидер посева аргентинец Эрнан Касанов (№309 АТР).

Марибор (Словения). Грунт

Первый круг

Павел Шумейко (Украина) – Резарт Цунгу (Македония) – 6:3, 6:0

Вячеслав Белинский (Украина) – Эрнан Казанов (Аргентина, 1) – 1:6, 0:6

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Павел Шумейко Вячеслав Белинский ITF Марибор
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Источник Sport.ua
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