Англия07 сентября 2022, 15:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 16:41
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Антонио КАССАНО: «Хулиан Альварес гораздо сильнее Холанда»
Экс-игрок сборной Италии – о форвардах «Манчестер Сити»
07 сентября 2022, 15:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 16:41
749
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Одиозный экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано сравнил двух форвардов «Манчестер Сити» - Эрлинга Холанла и Хулиана Альвареса:
«По-моему, Хулиан Альварес гораздо сильнее Холанда. Холанд забьет 90 голов, он очень сильный, гораздо сильнее Лукаку, но Альварес лучше играет, чем Холанд, качественно он сильнее.
Холанд – не особенный, я вижу в нем Адриано из «Интера», также в нем есть немного движений Вьери».
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А Альварес - прекрасний гравець, з хорошою технікою і світлою головою. Однак без видатних фізичних данних.