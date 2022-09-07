Антонио КАССАНО: «Хулиан Альварес гораздо сильнее Холанда»

Одиозный экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано сравнил двух форвардов «Манчестер Сити» - Эрлинга Холанла и Хулиана Альвареса:

«По-моему, Хулиан Альварес гораздо сильнее Холанда. Холанд забьет 90 голов, он очень сильный, гораздо сильнее Лукаку, но Альварес лучше играет, чем Холанд, качественно он сильнее.

Холанд – не особенный, я вижу в нем Адриано из «Интера», также в нем есть немного движений Вьери».