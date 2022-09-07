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  4. Антонио КАССАНО: «Хулиан Альварес гораздо сильнее Холанда»
Англия
07 сентября 2022, 15:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 16:41
749
2

Антонио КАССАНО: «Хулиан Альварес гораздо сильнее Холанда»

Экс-игрок сборной Италии – о форвардах «Манчестер Сити»

07 сентября 2022, 15:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 16:41
749
2
Антонио КАССАНО: «Хулиан Альварес гораздо сильнее Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Одиозный экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано сравнил двух форвардов «Манчестер Сити» - Эрлинга Холанла и Хулиана Альвареса:

«По-моему, Хулиан Альварес гораздо сильнее Холанда. Холанд забьет 90 голов, он очень сильный, гораздо сильнее Лукаку, но Альварес лучше играет, чем Холанд, качественно он сильнее.

Холанд – не особенный, я вижу в нем Адриано из «Интера», также в нем есть немного движений Вьери».

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Антонио Кассано Хулиан Альварес Эрлинг Холанд Манчестер Сити
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Источник Manchester Evening News
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Віталій Яценко
Холанд - потужний гравець, який має прекрасний футбольний інтелект. І він багато над собою працює. В першу чергу над координацією, над акробатикою, над своїм стрибком і грою у повітрі головою, ногами. Все інше - природні данні. Швидкість, зріст, потужність.
А Альварес - прекрасний гравець, з хорошою технікою і світлою головою. Однак без видатних фізичних данних.
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+1
VikyKrasotulechka90
На старости лет..  выпитый алкоголь дает о себе знать.. не думаю что Кассано курит.. Но несет хрень еще ту..))
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0
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