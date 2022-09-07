Два поражения киевского Динамо на старте: раньше и теперь

Что творится с киевским «Динамо»? «Никогда не начинали чемпионат с двух поражений подряд». «За 95 лет существования клуба такого позора не было!» «Сколько себя помню, двух катастроф любимой команды прямо на старте не видел!» Приблизительно в таких высказываниях и стар, и млад ныне обсуждает неудачный старт киевлян в чемпионате Украины, упорно твердя, словно соревнуясь друг с другом: никогда доселе… Да было, чего уж там. И неоднократно. Было, как оказалось, да быльем не поросло. Интересно проследить, как выбиралось «Динамо» из таких дебютных неурядиц и выбиралось ли вообще.

1946: начало продолжительного кризиса

1-й тур. «Динамо» (Тбилиси) – «Динамо» (Киев) – 1:0. 2-й тур. «Динамо» (Киев) – «Крылья Советов» (Москва) – 0:2. В предыдущем чемпионате-45 «Динамо» (Тбилиси) заняло в итоге 4-е место, «Крылья Советов» – 8-е. Сумма мест обидчиков киевского «Динамо» – 12. Место «Динамо» (Киев) по итогам сезона-46 – 12-е (последнее).

Собственно, поражение в первом матче от тбилисцев (игра проходила на стадионе «Динамо» имени… Лаврентия Берии) пришло в конце матча. Киевляне остались в меньшинстве на 75-й минуте (Дмитрия Васильева удалили за нецензурную брань, если бы так цеплялись к футболистам в наше время, то немало команд, вероятно, не доигрывало бы матчи вообще), но оборонялись неплохо. Однако на 88-й минуте после дальнего удара Бориса Пайчадзе неудачно сыграл Николай Кузнецов, вследствие рикошета от защитника киевлян мяч влетел в ворота Константина Скрипченко.

Дома с московскими «Крыльями Советов» киевляне больше атаковали, но забивали исключительно гости: в каждом из таймов по голу. Один из мячей провел будущий киевский динамовец Петр Дементьев. Итог – второе подряд сухое поражение киевлян. Потом поражения сменились ничьими, в дальнейшем – снова пошли проигрыши, словом, первую победу киевляне тогда отпраздновали лишь в 9-м туре. А в целом в 1946-м выиграли только 4 раза, а проиграли целых 14 матчей. Следствием этого стало последнее место динамовцев из столицы Украины в первой группе (так тогда называли высшую лигу) чемпионата СССР. Но, принимая во внимание то, что Киев существенно пострадал во время Второй мировой войны, было, в конце концов, принято решение оставить динамовцев в первой группе советского футбола.

1959: кризис кое-как преодолели

1-й тур. «Динамо» (Киев) – «Зенит» (Ленинград) – 1:2. 2-й тур. «Динамо» (Киев) – «Торпедо» (Москва) – 0:3. Сумма мест в сезоне-58 обидчиков «Динамо» – 11. Место «Динамо» (Киев) по итогам сезона-59 – 7-е.

Несмотря на дождь и шквальный ветер, на трибунах Республиканского стадиона им. Н.С. Хрущева в Киеве – аншлаг: в 1-м туре чемпионата гостит «Зенит». 60 000 зрителей заполнили даже проходы на трибунах! Снова, как и в 1946-м решающий гол киевляне пропустили на 88-й минуте и минимально уступили. Дублем у «Зенита» отметился Вадим Храповицкий. Впрочем, «Вечерний Киев» тогда написал: «Для паники оснований нет».

Игру 2-го тура киевляне проиграли московским автозаводцам без вариантов. Горячая поддержка 50-тысячной аудитории не помогла. Две стартовые игры проиграны на своем поле! Киевляне в дальнейшем уступили и в 3-м, и в 4-м турах – соответственно московским и тбилисским одноклубникам. Но, в конце концов, опротестовали результат матча 3-го тура (повод: не было доиграно 52 с, а в одном из голевых эпизодов мяч, по мнению киевлян, не пересек линию ворот, которые защищал Олег Макаров). Хотя протест и был отклонен, команды договорились переиграть матч. Во время осенней переигровки зрители голов не увидели.

Лишь в 8-й для себя игре того чемпионата киевские динамовцы отпраздновали первую победу: причем выиграли не у кого-нибудь, а у действующего чемпиона – «Спартака» в москве – 1:0. В конце концов, киевляне стабилизировали как игру, так и результаты и финишировали в середине турнирной таблицы.

1976 (о): бунт на динамовском корабле

1-й тур. «Динамо» (Киев) – «Днепр» – 1:3. 2-й тур. «Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Киев) – 2:1. Сумма мест в чемпионате-76 (в) обидчиков «Динамо» – 26. Место «Динамо» (Киев) по итогам чемпионата-76 (о) – 2-е.

Отличительная черта матча киевлян с «Днепром» – отсутствие победного тандема Лобановский – Базилевич на тренерском мостике: конфликт в клубе между игроками и тренерами достиг апогея. Формально действиями киевлян в той игре руководил Анатолий Пузач, но фактически игроки все делали по своему разумению. Не удивительно, что обыграть соперников не смогли. Эхо того кризиса во взаимоотношениях внутри коллектива наложило отпечаток и на результат матча 2-го утра: киевляне проиграли в москве тамошнему «Локомотиву». Отмечу, что по ходу этих двух игр динамовцы вели в счете, но каждый раз позволяли соперникам не только отыграться, но и довести дело до победы. И еще: поражения динамовцам (элитному европейскому клубу того времени) наносили далеко не гранды тогдашнего отечественного футбола.

Но в итоге выход из кризиса был найден. Олег Петрович Базилевич ушел из команды, а Валерий Васильевич Лобановский остался, в то же время на финише чемпионата киевляне благодаря трем победам подряд поднялись на 2-ю ступень в турнирной таблице.

2022: какие параллели корректнее

1-й тур. «Динамо» (Киев) – «Днепр-1» – 0:3. 2-й тур. «Заря» – «Динамо» (Киев) – 3:2. Сумма мест в сезоне-2021/22 по состоянию на 24 февраля 2022 г. обидчиков «Динамо» – 7.

Этот футбольный год побуждает к поиску исторических параллелей. На наших землях война, и в этом прослеживается схожесть с 1946-м. Правда, тогда все-таки со всеми оговорками, но было послевоенное время, а сколько времени до Победы ныне, не знает никто. Параллель с осенью 1976-го – похожие названия обидчиков в 1-м туре и место их прописки (регистрации, если хотите), а также количество пропущенных динамовцами мячей. Параллели как с 1946-м, так и с 1959-м – вынужденная ориентация киевлян на воспитанников именно собственной школы.

Что не похоже? Сумма мест обидчиков «Динамо» в предыдущем (пусть и незавершенном) сезоне теперь намного меньше, то есть соперники динамовцев на старте ныне были все-таки серьезнее, чем в предыдущие сезоны с двумя поражениями на старте. Еще одно отличие: в этом году киевляне пропустили больше голов в двух стартовых матчах, чем в предыдущих сезонах с двумя дебютными неудачами. Место «Динамо» по итогам сезона-2022/23? О, сюда много кто поспешил вписать разные цифры, причем от 1-го места (например, Дмитрий Михайленко, Александр Чижевский) до едва ли не последнего (Мирон Маркевич). Ну, если расположить истину где-то посередине, то вряд ли это придется по душе болельщикам или игрокам «Динамо». Есть и такой взгляд, что середина для «Динамо» (между позором и триумфом) – это 2-е место в национальном чемпионате.

В отличие от давних футбольных времен, ныне немало игроков из нашего чемпионата лелеют надежду выехать из страны хотя бы куда-то. При советах такое желание имело исключительно гипотетический характер, а теперь обретает реальные очертания. И здесь параллели стоит проводить скорее не с 1940-ми, 1950-ми или 1970-ми, а с лихими 1990-ми, когда талантливая футбольная молодежь настраивалась на пилигримство, не веря в перспективы здешних соревнований. Тот кризис преодолели (много в чем этому поспособствовало возвращение Лобановского в Украину). А что с кризисом нынешним? Стоит ли сопоставлять эффект от возвращения в украинский футбол Мирчи Луческу с эффектом от возвращения Лобановского? Все-таки Валерий Васильевич вернулся на родину из далеких палестин в более молодом в сравнении с Луческу возрасте, хотя и не вполне здоровым человеком. И еще: он вернулся именно на родину! Конечно, упрекнуть Мистера в какой-то несмелости вряд ли можно. Такое впечатление, что его победная натура просто ощущает крайнюю потребность в вызовах, несмотря на 77-летний возраст. Но времена, когда можно было силой исключительно клубных воспитанников достигать вершин, ушли в небытие. Безусловно, война – наибольший форс-мажор для всего, в частности и для футбола. На результат конкретного матча может в наших условиях может повлиять даже количество воздушных тревог во время встречи. Однако, как бы то ни было, а фаворитизм «Динамо», хотя и дал течь, но все-таки не сошел окончательно на нет. Но вот докажут ли правильность этой формулировки сами парни-динамовцы?

Алексей РЫЖКОВ