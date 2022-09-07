Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Челси выгнал Тухеля, Лейпциг уволил Тедеско, ставим на Ливерпуль
Англия
07 сентября 2022, 15:13 | Обновлено 07 сентября 2022, 15:17
1091
0

ВИДЕО. Челси выгнал Тухеля, Лейпциг уволил Тедеско, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

07 сентября 2022, 15:13 | Обновлено 07 сентября 2022, 15:17
1091
0
ВИДЕО. Челси выгнал Тухеля, Лейпциг уволил Тедеско, ставим на Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Тухель уволен с должности главного тренера Челси
2. РБ Лейпциг уволил главного тренера после поражения от Шахтера
3. Бельгийский клуб арендовал защитника Движения.
4. Прогноз матча Наполи - Ливерпуль

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

По теме:
ВИДЕО. Мудрик удивил Арсенал, форварда в Динамо не будет, ставим на ПСЖ
РБ «Лейпциг» – «Шахтер»: прогнозы, шансы и миссия «горняков»
ВИДЕО. Руис выходит на титул, Зинченко не впечатлил, ставим на Вальядолид
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Футбол | 07 сентября 2022, 09:50 11
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»

Sport.ua представляет обзор немецкой прессы после унизительного поражения «Лейпцига» от «Шахтера»

Михаил МУДРИК: «Говорили, что этот Шахтер будут просто переезжать катком»
Футбол | 07 сентября 2022, 14:40 2
Михаил МУДРИК: «Говорили, что этот Шахтер будут просто переезжать катком»
Михаил МУДРИК: «Говорили, что этот Шахтер будут просто переезжать катком»

Игрок оценил победу в матче Лиги чемпионов

ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
Футбол | 07.09.2022, 02:41
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель
Футбол | 06.09.2022, 23:30
Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель
Снова перелом носа. Вратарь Динамо выбыл на несколько недель
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Футбол | 07.09.2022, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
05.09.2022, 21:33 3
Футбол
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
06.09.2022, 15:56 11
Футбол
Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
06.09.2022, 23:53 111
Футбол
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
Подыскал себе соперника. Фьюри выступил с предложением
05.09.2022, 18:13 8
Бокс
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
05.09.2022, 23:54 31
Баскетбол
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
05.09.2022, 19:25 5
Футбол
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
05.09.2022, 22:30 2
Волейбол
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
06.09.2022, 18:41 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности