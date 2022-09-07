Англия07 сентября 2022, 15:13 | Обновлено 07 сентября 2022, 15:17
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ВИДЕО. Челси выгнал Тухеля, Лейпциг уволил Тедеско, ставим на Ливерпуль
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
07 сентября 2022, 15:13 | Обновлено 07 сентября 2022, 15:17
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1. Тухель уволен с должности главного тренера Челси
2. РБ Лейпциг уволил главного тренера после поражения от Шахтера
3. Бельгийский клуб арендовал защитника Движения.
4. Прогноз матча Наполи - Ливерпуль
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