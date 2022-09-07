ВИДЕО. Челси выгнал Тухеля, Лейпциг уволил Тедеско, ставим на Ливерпуль

1. Тухель уволен с должности главного тренера Челси

2. РБ Лейпциг уволил главного тренера после поражения от Шахтера

3. Бельгийский клуб арендовал защитника Движения.

4. Прогноз матча Наполи - Ливерпуль

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